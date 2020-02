Liverpool a tout fait pour cette saison selon Bernardo Silva de Manchester City – HITC

Liverpool domine Manchester City de 22 points.

Le meneur de jeu de Manchester City, Bernardo Silva, affirme que Liverpool a eu tous les petits détails cette saison dans la course au titre de Premier League, rapporte Sky Sports.

Les Reds ont une avance inattaquable en tête du classement de la Premier League.

L’équipe invaincue de Jurgen Klopp, qui mène City de 22 points, n’a besoin que de six victoires de plus, car elle pourrait terminer le titre à la fin du mois de mars.

Silva admet que Liverpool est au top du mérite, mais a également eu sa part de chance.

“Liverpool ne m’a pas surpris, ils sont l’une des meilleures équipes du monde et nous savions qu’ils allaient être forts cette saison”, a admis Silva.

“Ce n’est pas seulement de la chance, ils ont beaucoup de mérite mais avec les petits détails, tout s’est passé comme ça. On concède toujours à la dernière minute, Liverpool marque toujours dans les dernières minutes et ces petits détails dans le football font la différence. »

City a battu Liverpool au titre la saison dernière d’un point.

Silva, qui a coûté à City 43 millions de livres sterling en 2017 (Telegraph), a marqué de gros buts pour les Citizens avec son premier match dans la victoire 2-0 à Manchester United fin avril, sans doute son plus important.

Mais cette saison, City a glissé tandis que Liverpool semble imparable.

Les Reds n’ont perdu que deux points cette saison. 11 de leurs victoires ont été marquées par un déficit d’un but, tandis que Liverpool a remporté plus de 80 minutes de vainqueur à quatre reprises.

Le club du Merseyside est sans aucun doute la meilleure équipe d’Angleterre en ce moment. Et, leurs gagnants tardifs sont plus un test de leur force mentale et de leur volonté de gagner que de leur fortune potentielle.

