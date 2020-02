Liverpool accueille West Ham United à Anfield

LIVERPOOL, ANGLETERRE – 24 février: les fans de Liverpool accueillent le bus de l’équipe avant le match de Premier League entre Liverpool FC et West Ham United à Anfield le 24 février 2020 à Liverpool, Royaume-Uni. (Photo de Daniel Chesterton / Hors jeu / Hors jeu via .)

Liverpool divertira West Ham United ce soir en sachant qu’il ne lui reste plus que cinq victoires pour décrocher un premier titre de champion en 30 ans. Les Reds chercheront à répondre de leur défaite en Ligue des champions contre l’Atletico Madrid sans le capitaine Jordan Henderson tandis que West Ham cherche une première victoire en championnat depuis le jour de l’an.

Liverpool divertir West Ham

Le capitaine Jordan Henderson passe à côté d’une blessure

Jurgen Klopp vise une autre victoire ce soir alors que Liverpool se rapproche du titre de Premier League. Les Reds n’ont besoin que de cinq victoires supplémentaires pour décrocher leur premier titre de champion de l’ère de la Premier League. La victoire contre West Ham les rapprochera encore plus. De plus, si Liverpool remporte une autre victoire, ils égaleront le record de Manchester City avec 18 victoires consécutives en Premier League.

Cependant, Liverpool sera privé du capitaine influent Jordan Henderson qui est exclu avec une blessure aux ischio-jambiers et rejoint Xhedran Shaqiri sur la liste des blessures. Klopp doit décider qui remplira le vide au milieu de terrain avec Alex Oxlade Chamberlain, James Milner et Naby Keita les candidats susceptibles de remplir le rôle.

Oxlade-Chamberlain joue sans doute son meilleur football aux couleurs de Liverpool. Il pourrait certainement retomber dans le milieu de terrain central avec les trois premiers de Liverpool en pleine forme et prêts à partir. Klopp pourrait se tourner vers la figure expérimentée de James Milner qui donne 100% du cours semaine après semaine et consoliderait certainement leur milieu de terrain. Naby Keita pourrait également avoir la chance d’impressionner. L’international guinéen a montré en un coup d’œil à quel point il est bon mais a manqué de constance pendant son séjour à Anfield. Une énigme difficile pour Jurgen Klopp mais il a confiance en tous ses joueurs, donc il ne sera pas trop préoccupé par la perte de Henderson.

Les signes indiquent certainement une victoire à Liverpool avec les Reds invaincus lors de leurs sept dernières rencontres de championnat avec le côté est de Londres. Les Hammers ont un record pourri à Anfield avec seulement trois matchs de championnat en 57 visites.

Les adversaires de West Ham sont pourris

Liverpool accueille une équipe de West Ham qui peine à trouver des victoires et à se mettre en forme pour le moment. Les Hammers n’ont remporté aucune victoire en six matches de championnat et n’ont récolté que deux points dans cette manche. David Moyes n’a pas eu l’impact souhaité; cette formidable victoire sur Bournemouth dans son match de retour semble un souvenir lointain pour les Hammers.

Moyes devra se passer de Ryan Fredericks, Andriy Yarmolenko et Jack Wilshere qui sont tous exclus avec blessure. Pablo Zabaleta comblera le vide à l’arrière droit; Moyes est susceptible de s’en tenir à la configuration 5-4-1 utilisée lors de son dernier match de championnat contre Manchester City.

Liverpool XI: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Naby Keita, Sadio Mane, Roberto Firmino, Salah

West Ham XI: Fabianski, Zabaleta, Diop, Ogbonna, Cresswell, Ngakia, Rice, Felipe Anderson, Snodgrass, Mark Noble, Soucek, Antonio.

Photo principale