Adrián San Miguel, gardien de but remplaçant de Liverpool, a parlé dans la Cadena SER de la défaite de son équipe dans le Metropolitan: «Ce fut un match intense, avec beaucoup de passion. Je ne me souviens d’aucune occasion claire de notre part, ils ont eu deux ou trois occasions en dehors du but. Ce n’est pas notre meilleur match en attaque, ils se sont très bien défendus. Félicitations, mais le match est à Anfield. “