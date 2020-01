PHOTO DE FICHIER (NOTE DE LA RÉDACTION: COMPOSITE D’IMAGES – Numéros d’image 1140640499,1196044186 – GRADIENT AJOUTÉ) Dans cette image composite, une comparaison a été faite entre Jurgen Klopp, directeur de Liverpool (L) et directeur d’Everton, Carlo Ancelotti. Liverpool et Everton se rencontreront au troisième tour de la FA Cup le 5 janvier 2020 à Anfield, Liverpool. *** IMAGE GAUCHE *** SOUTHAMPTON, ANGLETERRE – 05 avril: Jurgen Klopp, Manager de Liverpool regarde avant le match de Premier League entre Southampton FC et Liverpool FC au St Mary’s Stadium le 05 avril 2019 à Southampton, Royaume-Uni. (Photo de Mike Hewitt / .) *** IMAGE DROITE *** LIVERPOOL, ANGLETERRE – 26 DÉCEMBRE: Everton Manager, Carlo Ancelotti regarde pendant le match de Premier League entre Everton FC et Burnley FC à Goodison Park le 26 décembre 2019 à Liverpool, Royaume-Uni. (Photo de Nathan Stirk / .)

Le leader de la Premier League, Liverpool, accueillera un Everton confiant dimanche au troisième tour de la FA Cup. Les Reds espèrent une répétition de la dernière rencontre où ils ont battu les Toffees 5-2.

Les choses à surveiller alors que Liverpool affronte Everton au troisième tour de la FA Cup

Carlo Ancelotti v Histoire

Les choses pourraient difficilement favoriser Liverpool dans une plus large mesure.

Non seulement les Reds volent haut en Premier League, mais les champions du monde ont également un record presque parfait dans le Derby du Merseyside. Les Toffees ont été bien battus lors de leurs récentes visites. Le plus marquant pour Liverpool a été le défenseur Virgil van Dijk en retard et premier but lors du troisième tour de la FA Cup 2018.

Mais Everton a changé depuis qu’il a perdu le dernier derby du Merseyside. Depuis lors, les Toffees ont licencié l’ancien entraîneur Marco Silva et l’ont remplacé par le triple vainqueur de la Ligue des champions Carlo Ancelotti. L’Italien a supervisé une reprise de la forme récente d’Everton avec de solides victoires contre Burnley et Newcastle United.

Cependant, ce jeu représente son plus grand défi, et Ancelotti est sûrement conscient que tout type de victoire garantira sa place dans le folklore Toffee.

Pour remporter cette victoire, Ancelotti s’appuiera sur l’attaquant Dominic Calvert-Lewin. L’Anglais est dans la forme de sa vie et a marqué cinq buts lors de ses six derniers matchs – de telles performances ne sont pas passées inaperçues car les rapports indiquent que les Toffees se préparent à lui offrir un nouveau contrat de cinq ans.

La défense presque impénétrable de Liverpool

Calvert-Lewin pourrait avoir du mal si le jeu défensif de Liverpool reste fidèle à sa forme. Après avoir eu du mal à garder une feuille blanche au début de la campagne, les Reds ont maintenant gardé des adversaires sans but lors de leurs cinq derniers matchs de Premier League. Ironiquement, le dernier but qu’ils ont concédé en championnat a été l’attaquant brésilien d’Everton, Richarlison.

Une grande partie du mérite de cette reprise doit aller à van Dijk, qui a été exceptionnel. Le Néerlandais affiche en moyenne cinq dégagements défensifs par match et n’a commis aucune erreur en Premier League cette saison.

Mais, un autre joueur a vraiment intensifié récemment.

Le défenseur Joe Gomez a fait ses preuves. Le jeune Anglais a vraiment porté son jeu à un autre niveau. Il semble être le partenaire de Van Dijk pour le reste de l’année.

Ses performances ne sont pas passées inaperçues par le manager Jurgen Klopp.

“Il est exactement le type de joueur que je m’attends à voir, une moitié centrale exceptionnelle”, a déclaré l’Allemand aux journalistes. «L’avenir est prometteur pour lui, car il est vraiment un talent. Tout le vestiaire adore Joe parce qu’il est un gars si gentil, donc c’est bien. “

Si les Reds doivent poursuivre leur dernière course, la forme de Gomez doit continuer.

Liverpool espère que sa merveilleuse saison se poursuivra avec une nouvelle victoire sur ses rivaux locaux, mais Everton et le nouveau manager Ancelotti prieront pour qu’ils puissent enfin vaincre les Reds.

Photo principale

