Liverpool bat un record de transferts pour la star de Dortmund en été

Date de publication: Lundi 3 février 2020 8:20

Liverpool veut renforcer son attaque avec un record de club pour une star du Borussia Dortmund, tandis que l’agent d’Edinson Cavani insiste sur le fait qu’aucune somme d’argent ne peut tenter son client de déménager à Man Utd, selon Paper Talk de lundi.

LIVERPOOL FAIT SIGNER JADON SANCHO PRIORITY CET ÉTÉ

Liverpool est impatient de recruter l’attaquant anglais du Borussia Dortmund Jadon Sancho cet été, selon des informations.

Avec Takumi Minamino arrive pour 7,25 M £ en janvier, les Reds n’ont pas investi plus de 10 millions de livres sterling dans un seul joueur depuis l’été 2018, quand Alisson Becker est arrivé de Rome pour un contrat de 65 millions de livres sterling.

Depuis lors, et alors que d’autres autour d’eux ont investi massivement, Liverpool aura passé la meilleure partie de deux ans sans dépenses importantes au moment où la fenêtre de transfert de l’été 2020 se déroulera.

Et avec les coffres du club boostés par un nouvel accord de kit lucratif d’une valeur d’environ 80 millions de livres sterling par saison, ainsi que l’argent qu’ils espèrent retirer de devenir champions de Premier League et d’une autre course en profondeur dans la Ligue des champions, les rapports suggèrent qu’il y a quelque chose d’un trou qui brûle dans la poche de Jurgen Klopp.

En tant que tel, le Daily Express affirme que Liverpool envisage une approche estivale record pour le club, bien que le joueur de 19 ans vienne apparemment avec un énorme prix demandé de 126 millions de livres sterling (150 millions d’euros).

Le joueur de 19 ans a marqué 15 buts tout en fournissant 16 passes décisives dans toutes les compétitions cette saison et est maintenant un habitué de l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate.

Cela a conduit à un intérêt significatif pour ses services de la part de Manchester United, mais Liverpool a également indiqué qu’il souhaitait également briser son record de transfert dans le but d’amener l’adolescent.

Un homme qui a régulièrement affirmé que Liverpool était le principal prétendant à sa signature est l’ancien attaquant de Premier League Jan Aage Fjortoft; le Norvégien a déclaré en décembre que les Reds étaient les favoris de sa signature.

Et Fjortoft a intensifié ces affirmations ce week-end quand il a tweeté: «Des nouvelles de Liverpool de ma source que j’ai rencontrées aujourd’hui. Il est très probable que Jadon Sancho quittera Dortmund cet été.

«Liverpool est toujours très enthousiaste, mais a commencé à se demander s’ils pouvaient se le permettre. Dortmund veut 126 millions de livres sterling. »

L’avenir de Sancho à Dortmund a été mis à l’honneur ces derniers mois après un certain nombre de problèmes disciplinaires au Westfallonstadion et on pense que Dortmund est prêt à encaisser.

ET LE RESTE

L’agent d’Edinson Cavani insiste sur le fait que l’argent proposé à Chelsea et Manchester United n’aurait toujours pas été suffisant pour tenter l’Uruguayen car il souhaite rejoindre l’Atletico Madrid du PSG cet été (Daily Mirror)

Burnley misfit Matej Vydra est intéressant club russe CSKA Moscou (Daily Mirror)

L’attaquant de Chelsea Tammy Abraham admet qu’il a été déçu par l’échec de son club à signer Edinson Cavani (Daily Mirror)

Mesut Ozil s’est vu proposer de quitter Arsenal le jour de la date limite de transfert, que le manager Mikel Arteta était disposé à approuver. (Daily Mirror)

Pep Guardiola a concédé le titre à Liverpool après que Manchester City a perdu 2-0 aux Spurs dimanche (Daily Telegraph)

Roy Hodgson veut que Crystal Palace réfléchisse à «quelle est la meilleure voie à suivre» après avoir échoué dans la fenêtre de transfert de janvier (Daily Telegraph)

Frank Lampard veut un nouveau gardien de but cet été après avoir omis Kepa Arrizabalaga contre Leicester samedi (Daily Express)

Le patron de Chelsea, Frank Lampard, a révélé qu’il ne sait pas quand l’attaquant Christian Pulisic pourra revenir à l’action après une blessure à la cuisse (Daily Star)

Mikel Arteta a critiqué la “négligence” d’Arsenal et l’état du terrain de Turf Moor alors que le manager appelait ses joueurs à éliminer leurs erreurs bon marché après qu’ils aient été tenus 0-0 par Burnley. (Le télégraphe du jour)

Le gilet de Gareth Southgate lui a procuré une énorme manne d’argent – des documents montrent que le manager anglais a encaissé 200 000 £ grâce aux droits d’image l’année de la Coupe du monde où il a revêtu le look de la marque (The Sun)

Pep Guardiola a enfermé ses joueurs dans le vestiaire pendant près d’une heure après leur défaite aux Spurs (The Sun)

Manchester City devrait connaître le résultat de l’enquête de l’UEFA sur les allégations selon lesquelles elle aurait enfreint les règles du fair-play financier d’ici le milieu du mois (Daily Mail)

Roberto Martinez ne quittera pas la Belgique peu de temps après avoir confirmé qu’il souhaite rester en tant que manager de l’équipe nationale après l’Euro 2020 (Daily Mail)

Daniel Maldini est devenu la troisième génération de sa famille à jouer pour l’AC Milan alors qu’il faisait ses débuts dans leur match nul 1-1 avec Vérone dimanche (Daily Mail)