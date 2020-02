Liverpool bien placé pour battre Man Utd et les Spurs à 30 millions de livres sterling

Date de publication: jeudi 27 février 2020 11h57

Noel Whelan estime que Liverpool est bien placé pour recruter Jude Bellingham, milieu de terrain de Birmingham City cet été.

L’ancien attaquant de Leeds United, qui s’adressait exclusivement à Football Insider Le correspondant Dylan Childs, a informé le joueur de 16 ans de passer à Anfield cet été – prédisant que l’équipe du championnat chercherait à tirer profit du jeune.

L’international anglais des moins de 17 ans, qui a été comparé à Steven Gerrard, est l’un des jeunes joueurs les plus recherchés du football anglais, Manchester United et Tottenham devant également faire une offre pour ses services à la fin de la saison.

Le rapport ajoute qu’une offre de l’ordre de 30 millions de livres sterling sera probablement suffisante pour Bellingham loin de St Andrew’s, bien que cela puisse coûter jusqu’à 50 millions de livres sterling avec des modules complémentaires insérés.

Lorsqu’on lui a demandé si Bellingham, qui aura 17 ans en juin, est actuellement au niveau requis à Anfield, Whelan a déclaré à Football Insider: «Si Liverpool le regarde, il ne l’a pas regardé une seule fois. Ils suivront sa carrière et son développement à Birmingham et n’achèteront pas de joueur sans raison. Ils ajoutent des joueurs qui ajouteront de la qualité et leur donneront quatre, cinq ans de carrière.

«Cela ne me surprend pas parce qu’il ne fera que s’améliorer et il ira mieux dans un grand club.

«Je suis sûr que Birmingham finira par vendre parce qu’un joueur qui commande cette somme d’argent – un club comme Birmingham en a besoin pour faire progresser son équipe. Ce qu’ils pouvaient faire avec l’argent, c’est beaucoup. »

Bellingham, qui peut jouer dans plusieurs positions à travers le milieu de terrain, a marqué quatre buts et ajouté trois passes décisives en 30 apparitions pour une équipe de Birmingham qui siège actuellement en milieu de tableau du championnat.

