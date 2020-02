Liverpool cherche à enfermer le duo vedette dans de nouveaux contrats dans un contexte de spéculation sur la sortie

Date de publication: Lundi 3 février 2020 19h15

Liverpool a placé les nouveaux contrats pour Virgil Van Dijk et Alisson Becker en tête de leur liste de priorités, affirme-t-on.

L’arrière central et le gardien de but ont joué un rôle déterminant dans la progression des Reds depuis leur arrivée en janvier et en été 2018 respectivement, Liverpool n’ayant perdu qu’une seule fois en Premier League pendant qu’ils étaient ensemble au club.

Alors que Liverpool semble être devenu un club le plus fort du monde, ayant remporté la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs en 2019 et maintenir une énorme avance en Premier League cette saison, les rumeurs entourant l’intérêt pour leurs meilleurs joueurs n’ont pas disparu.

Récemment, il a été affirmé que les géants italiens de la Juventus préparaient une offre énorme pour Van Dijk alors qu’ils cherchaient à profiter de la volonté apparente du Néerlandais pour un nouveau défi dans les dernières années de sa carrière.

Le Sun affirme que l’intérêt des champions de Serie A est réel, et ils seraient prêts à dépenser un record de club de 150 millions de livres sterling pour le joueur de 28 ans.

Cependant, The Independent révèle que Liverpool espère éloigner l’intérêt de ses plus grandes stars en leur offrant de nouveaux contrats – avec Alisson et Van Dijk en espérant suivre Andy Robertson et Trent Alexander-Arnold en signant de nouveaux contrats.

Robertson a été récompensé par une prolongation de cinq ans en janvier 2019 après être devenu l’un des meilleurs arrières latéraux d’Europe depuis son déménagement de Hull City, tandis que l’arrière-arrière Alexander-Arnold a signé de nouveaux termes avec son club d’enfance le même mois.

Un an plus tard, Liverpool devrait maintenant reproduire la formule en remettant des accords améliorés à Alisson et Van Dijk, ce qui donne des signes plus positifs qu’ils adoptent leur approche sur le marché des transferts.

On prétend que Liverpool est convaincu qu’aucun club ne pourrait tenter Alisson ou Van Dijk, contrairement aux rumeurs, et ils ne pensent pas pouvoir signer des remplaçants comparables.

Les seuls joueurs que Liverpool devrait laisser partir dans un avenir proche sont Nathaniel Clyne et Adam Lallana, qui ont tous deux du mal à retrouver leur forme après des problèmes de blessure.

Pendant ce temps, le même rapport révèle que Jurgen Klopp tenait à ramener un Borussia Dortmund à Anfield, avant de changer d’avis pour une raison essentielle.

