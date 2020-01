Liverpool cherche à étendre son avance au sommet de la Premier League contre Manchester United

PHOTO DE FICHIER (NOTE DE LA RÉDACTION: COMPOSITE D’IMAGES – Numéros d’image 1140640499,1139964960 – GRADIENT AJOUTÉ) Dans cette image composite, une comparaison a été faite entre Jurgen Klopp, directeur de Liverpool (L) et Ole Gunnar Solskjaer, directeur de Manchester United. Liverpool et Manchester United se rencontreront à Anfield le 19 janvier 2020 à Liverpool. *** IMAGE GAUCHE *** SOUTHAMPTON, ANGLETERRE – 05 avril: Jurgen Klopp, Manager de Liverpool regarde avant le match de Premier League entre Southampton FC et Liverpool FC au St Mary’s Stadium le 05 avril 2019 à Southampton, Royaume-Uni. (Photo de Mike Hewitt / .) *** IMAGE DROITE *** WOLVERHAMPTON, ANGLETERRE – 02 avril: Ole Gunnar Solskjaer, Manager de Manchester United regarde avant le match de Premier League entre Wolverhampton Wanderers et Manchester United à Molineux en avril 02, 2019 à Wolverhampton, Royaume-Uni. (Photo de Catherine Ivill / .)

Liverpool v Manchester United est l’un des plus grands matches de Premier League ce week-end. Ce match voit la seule équipe à avoir pris des points sur les leaders de la ligue essayer d’aller plus loin et être la première équipe à les battre dans la ligue depuis plus d’un an. Cela semble être un match passionnant, Manchester United ayant besoin de la victoire pour sa position en championnat tandis que Liverpool en a besoin pour battre encore plus de records sur cette saison spectaculaire pour eux jusqu’à présent.

Liverpool cherche à étendre son avance au sommet de la Premier League

The Reverse Fixture

Manchester United a joué contre Liverpool en octobre 2019 à Old Trafford. L’équipe de Manchester cherchait désespérément une victoire après un horrible début de saison qui les avait laissés en 12e position, tandis que les Reds avaient déjà huit points d’avance et cherchaient à poursuivre leur invaincu. Marcus Rashford a marqué à 10 minutes de la mi-temps pour donner l’avantage aux Red Devils, mais grâce à un but rare, le seul de la saison, du remplaçant Adam Lallana, l’équipe du Merseyside a pu obtenir un match nul et garder son invaincu. séquence en cours. Depuis, ils n’ont pas perdu de points dans un match de championnat.

Nouvelles de l’équipe et des tactiques

Manchester United

Après une période festive particulièrement chargée et impopulaire parmi les joueurs et les managers, les blessures sont nombreuses. En particulier, Manchester United a été durement touché par des blessures en cette période de congestion.

United a subi huit blessures au total. Bien que beaucoup d’entre eux ne soient pas des joueurs de la première équipe, leurs trois meilleurs joueurs sont sans doute soit un doute, soit totalement exclus pour ce match contre leurs rivaux amers.

Paul Pogba

Paul Pogba est une miss à long terme, avec deux retours ratés. Une blessure à la cheville survenue lors du match nul 1-1 de United contre Southampton fin août a fait perdre Pogba pendant un mois, mais il a été jugé apte à revenir pour un match de Coupe EFL contre Rochdale et un match de Premier League contre Arsenal. Les deux l’ont vu jouer les 90 minutes complètes. Ces deux matches semblaient aggraver la blessure, et Pogba s’est ensuite assis sur la touche pendant encore trois mois. Il est revenu une fois de plus avec deux apparitions de remplacement contre Norwich City et Newcastle United. Il était l’un des meilleurs joueurs sur le terrain, mais à la suite de sa plainte d’inconfort à la cheville, il a de nouveau été mis à l’écart. Le Français vient de subir une opération à la cheville et semble prêt à revenir sur le terrain dans un mois.

Scott McTominay

Scott McTominay a également disparu pour United pendant une grande partie de cette saison. Il a raté les deux matchs nuls des Red Devils contre une opposition nouvellement promue à Aston Villa et Sheffield United, dans laquelle leur milieu de terrain semblait très faible, en raison d’une blessure subie tardivement dans le temps additionnel contre Brighton & Hove Albion. Il est revenu un mois plus tard et a aidé United à remporter deux formidables victoires contre Tottenham Hotspur et Manchester City. La joie du retour de McTominay n’a cependant pas duré longtemps. Il s’est blessé lors du match de boxe de United contre Newcastle et semble être absent pendant près de deux mois.

Marcus Rashford

Marcus Rashford est très susceptible de manquer le match de Liverpool. Il ressemble au plus gros raté de Manchester United dans le derby du Nord-Ouest. L’Anglais est sorti lors de la victoire 4-0 de United sur Norwich en raison de problèmes de forme physique. Il est venu en tant que remplaçant dans leur rediffusion de la FA Cup contre Wolverhampton Wanderers, mais est sorti seulement 16 minutes plus tard en raison d’une blessure au dos. Il reste à voir s’il jouera contre Liverpool, cependant, il est certainement un doute.

Ces blessures sont graves, mais elles n’ont pas affecté la formation de Manchester United. Nous ne savons pas encore comment la disparition de Rashford affectera les tactiques d’Ole Gunnar Solskjaer dans ce match, cependant, nous avons vu le milieu de terrain être légèrement plus faible physiquement depuis les blessures de McTominay et Pogba. Il y a aussi moins de vitesse dans Nemanja Matic, mais cela est compensé par le fait que Fred est à la fois agile et rapide. Matic peut ne pas apporter de vitesse, mais il offre une expérience inégalée nécessaire dans une équipe jeune de Manchester United.

Liverpool

Liverpool se lance dans ce match avec six problèmes de fitness au total. La plupart d’entre eux sont, encore une fois, des joueurs de sauvegarde, cependant, certains joueurs de la première équipe sont peu susceptibles de figurer.

Naby Keita

Naby Keita a frappé avant la rencontre de Liverpool avec Sheffield United. Sa saison a déjà été retardée par une blessure, une déchirure musculaire du dos le forçant à quitter la plupart des matches d’ouverture de Liverpool. Il a présenté une incohérence cette saison, cependant, une séquence de temps de jeu constante a précédé sa blessure. Il ne jouera pas dans le choc des États-Unis, et nous n’avons actuellement pas de date de retour prévue.

James Milner

James Milner manquera également le match de Liverpool dimanche. Il a été expulsé contre Everton dans la première moitié d’un match de la FA Cup. Le temps de jeu de l’Anglais a été plus cohérent que celui de Keita cette saison, cependant, il n’a pas participé à leur match avec United plus tôt dans la saison.

Après s’être remis d’une blessure, Alex Oxlade-Chamberlain a rejoint Georginio Wijnaldum et Jordan Henderson au milieu de terrain pour leur dernier match de Premier League contre les Spurs. Cela a apparemment été le milieu de terrain préféré cette saison, et bien que Keita et Milner ne puissent forcer aucun changement tactique, ils seront toujours manqués.

Perspectives pour Liverpool v Manchester United

Avec Manchester United la seule équipe de la ligue à avoir retiré des points de Liverpool cette saison, il semble qu’ils pourraient être la seule équipe à recommencer. Liverpool est dans une forme presque parfaite, et même si United est pire, une solide période festive ne leur a fait perdre que deux de leurs 11 derniers matchs. United peut s’imaginer dans celui-ci.

Le fait que ce jeu soit absent peut convenir à United, mais cela peut également les gêner. Anfield est un endroit très difficile à parcourir, et Liverpool n’a pas perdu de points là-bas toute la saison. Cependant, être un appareil à l’extérieur conviendra au style de jeu de Counter-attack de United.

Que Marcus Rashford soit absent pour Manchester United ou non peut s’avérer un facteur décisif dans ce match. Sans lui, United pourrait ne pas avoir la pointe nécessaire pour briser la défense de Liverpool, mais s’il joue, il ajoutera à leur menace de contre-attaque déjà mortelle. Le résultat de ce jeu dépendra certainement de la façon dont Rashford y figurera. Parvenir à jouer tout le match donnerait à United les meilleures chances de prendre des points. Sans lui, cependant, il est difficile de voir les Red Devils réussir à marquer.

