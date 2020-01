Liverpool contraint à rejouer à Shrewsbury après l’effondrement de la FA Cup en deuxième mi-temps

Date de publication: dimanche 26 janvier 2020 6:52

Liverpool divertira Shrewsbury Town lors d’une reprise de quatrième tour de la FA Cup à Anfield le mois prochain après un effondrement de la deuxième mi-temps par les Reds à New Meadow dimanche. Jurgen Klopp a fait match nul 2-2.

Liverpool semblait être en croisière au début de la deuxième mi-temps après le deuxième but de Curtis Jones en deux matchs de FA Cup et le propre but de Donald Love juste après l’intervalle a mis les visiteurs 2-0.

Il semblait que l’équipe de League One en était sortie, mais le remplaçant Jason Cummings était l’homme du moment pour Shrewsbury, gagnant deux fois pour mériter à son équipe une rediffusion lucrative.

Il marqua sur place après 65 minutes pour y ramener son camp après que Yasser Larouci eut renversé Josh Laurent.

De là, la queue des hôtes était à la hauteur et Cummings a ensuite profité d’un mélange entre les défenseurs centraux de Liverpool avant de calmer Adrian calmement après 75 minutes.

Liverpool a insisté et a eu deux grandes chances d’entamer la victoire tardivement, mais n’a pas pu trouver le vainqueur.

Plus à venir…