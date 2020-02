Liverpool décide d’autoriser le joueur Klopp appelé «incroyable» – HITC

Tottenham Hotspur, West Ham United et Arsenal auraient tous pourchassé Adam Lallana de Liverpool.

Liverpool aurait décidé de laisser Adam Lallana partir à la fin de son contrat, au milieu des liens avec Arsenal, Tottenham Hotspur et West Ham United, selon le London Evening Standard.

Lallana n’a été utilisé qu’avec parcimonie par Liverpool cette campagne, Jurgen Klopp ayant tendance à privilégier d’autres options.

Lallana n’a plus que des mois sur son contrat à Liverpool, et le Telegraph suggère que les Spurs, Arsenal et West Ham envisagent tous de bouger.

On pensait que Liverpool pourrait chercher à prolonger le contrat de Lallana pour s’assurer qu’il ne partait pas en liberté.

Cependant, les Reds n’ont pas de tels plans, ayant apparemment décidé que laisser Lallana partir était le meilleur pour sa carrière.

Cette décision pourrait surprendre légèrement, car Klopp a récemment félicité l’international anglais.

“Adam Lallana – quel match, incroyable”, a-t-il déclaré au Metro, après que Liverpool ait battu Everton en FA Cup plus tôt cette année.

Mais même cette performance ne semble pas avoir été suffisante pour convaincre Klopp que Lallana a un avenir avec les Reds.

Si Lallana part, Liverpool sera certainement à la recherche d’un milieu de terrain central au cours de l’été.

Les Reds pourraient déjà être à l’affût pour ajouter plus de force en profondeur dans ce domaine, et le départ de Lallana augmenterait le besoin de plus de couverture pour entrer.

Dans d’autres nouvelles, Jose Mourinho aurait voulu qu’un joueur de Tottenham Pochettino se soit dit “tellement professionnel”