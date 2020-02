Liverpool décide de son objectif à long terme à l’issue de la sanction de Barcelone

Date de publication: Mercredi 26 février 2020 9h15

Liverpool n’est plus intéressé à signer Ousmane Dembele, mais l’attaquant quittera Barcelone cet été, selon un journaliste respecté.

Dembele a longtemps été lié à un transfert en Premier League après être tombé en disgrâce au Camp Nou, avec Liverpool récemment nommé club qui était en pole position pour le signerdevant les autres prétendants de Manchester United.

Cependant, la situation semble avoir changé, l’expert du football espagnol Guillem Balague révélant que Liverpool n’est pas l’équipe que Dembele rejoindra.

“Dembele doit revenir à son niveau, les blessures ont été très graves, très, très souvent”, aurait-il déclaré dans l’Express. «Il en est à sa troisième saison à Barcelone, je pense et les statistiques ne sont pas fantastiques.

«Il y avait des points d’interrogation sur sa capacité à s’adapter à Barcelone et à être professionnel, et ces points d’interrogation demeurent même s’il a beaucoup amélioré la nutrition et tout le reste.

“Il n’est pas un joueur de Liverpool, mais Barcelone sera ouvert aux offres cet été.”

Dembele est actuellement confronté à un sort prolongé sur la touche avec une blessure – qui a permis à Barcelone d’achever la signature d’urgence de Martin Braithwaite de Leganes – et ces problèmes ne pouvaient que renforcer la conviction de son club que le moment était venu de le laisser partir.

Cependant, Liverpool est apparemment exclu de la course pour le signer – ce qui peut être lié à des histoires plus tôt selon lesquelles les Reds sont en pourparlers avancés pour signer un autre objectif à long terme, Timo Werner de RB Leipzig.

Le journaliste de Sky Sports, Kaveh Solhekol, a affirmé que Werner “était favorable à un déménagement à Liverpool”, alors que la clause de libération de 50 millions de livres sterling pourrait être activée bien qu’il reste un obstacle à surmonter.

Nicolo Schira, de Gazzetta Dello Sport, ajoute également que Liverpool a présenté à Werner une offre de contrat d’une valeur de 8 millions d’euros par saison jusqu’en 2025.