Liverpool Dominance est-il bon pour la Premier League?

Il ne fait aucun doute que Liverpool a été complètement dominant en Premier League cette saison, et à moins d’un miracle, ils vont confortablement remporter le titre avec de nombreux matchs en main. C’est bien sûr fantastique pour les fans de Liverpool, décevant pour les fans des autres grands clubs mais qu’en est-il de la ligue dans son ensemble? Voyons-nous quelque chose de bien ici et quelque chose dont nous devrions être heureux parce que nous avons l’une des meilleures équipes du monde, ou cela entraînera-t-il des problèmes à l’avenir?

Des dépenses estivales à l’horizon?

Manchester City n’acceptera pas trop la manière dont il a perdu son titre cette saison. Une chose qu’ils sont susceptibles de faire à cause de cela est de passer l’été et de renforcer leur équipe. C’est la première année pour beaucoup où ils regardent derrière un adversaire en termes de qualité et de profondeur, et ils voudront y remédier.

Il ne serait pas non plus surprenant de voir Chelsea, Manchester United, Arsenal et Tottenham dépenser de l’argent, car ils ne veulent pas sortir régulièrement des quatre premiers. Si Leicester conserve une place parmi les quatre premiers, alors ne soyez pas surpris de les voir investir aussi, la Ligue des champions attend la saison prochaine avec impatience.

Cela laisse le reste de la Premier League. Des clubs qui ne peuvent pas vraiment se permettre de dépenser à fond comme les grands clubs. Ils veulent s’accrocher aux queues de coeurs de ceux au-dessus d’eux, mais financièrement ils ne le pourront pas et cela forcera l’écart à se creuser.

Il existe déjà un fossé assez important entre le haut et le bas de la Premier League, et avec cela, il pourrait devenir encore plus grand. Lorsque l’écart se creuse, les jeux deviennent des affaires ennuyeuses à sens unique que personne ne veut voir. Bien que ce soit formidable d’être un fan de Liverpool en ce moment, se présenter chaque semaine pour regarder votre équipe battre les clubs inférieurs de la Premier League 4-0 ou 5-0 chaque semaine perdra bientôt son attrait.

Les jeux devraient également avoir une sorte de compétitivité pour les parieurs sur lesquels placer un pari. Il existe de nombreux nouveaux sites de paris qui acceptent les paris sur la Premier League et souhaitent que les jeux soient aussi proches que possible. Une ligue qui a un tel déséquilibre ne plairait pas aux parieurs, avec de fortes cotes sur les favoris à chaque match et les clubs en bas étant de gros outsiders à gagner chaque semaine.

La Premier League est probablement déjà trop divisée entre ceux du haut et du bas, et nous ne devrions pas espérer que cela empire. Chaque club de la ligue doit prendre soin de ses propres intérêts, et si cela implique des dépenses, il le fera. Malheureusement, les conséquences de ces dépenses pourraient nuire à la ligue à long terme et nous donner beaucoup de matchs de football non compétitifs chaque week-end.