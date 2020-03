Liverpool en pole position pour une signature de 7 millions de livres sterling – HITC

Liverpool, leader de la Premier League, pourrait remporter la course pour Malick Thiaw, le jeune de Schalke Bundesliga, laissant Napoli, le PSG et l’AC Milan déçus.

Liverpool mène la course pour signer Malick Thiaw de Schalke après avoir eu des entretiens avec les représentants du défenseur central, selon les affirmations fournies par Arena Napoli.

Bien qu’il n’ait fait ses débuts en Bundesliga plus tôt ce mois-ci contre Hoffenheim, la dernière starlette au visage frais sortie de l’un des systèmes académiques les plus fêtés du football allemand pourrait déjà être en train de quitter Gelsenkirchen.

L’agent de Thiaw a ouvert des négociations avec l’AC Milan, le PSG et, oui, les dirigeants de la Premier League Liverpool avec un défenseur qui a été comparé au vainqueur de la Ligue des champions, Joel Matip, qui semble être prêt pour un grand coup d’été.

Napoli est également enthousiaste avec sa recherche de renforts défensifs bien documentée. Mais il semble que le Stadio San Paolo accepte que Thiaw ne commence pas la saison 2020/21 avec sa chemise bleu ciel emblématique.

Liverpool est en pole position, selon ArenaNapoli, les géants du Merseyside semblant prêts à ajouter un autre talent adolescent à l’équipe de Jurgen Klopp, moins d’un an après les accords qui ont amené Harvey Elliott et Sepp Van der Berg à Anfield de Fulham et PEC Zwolle respectivement.

Le rapport ajoute que Thiaw a une clause de libération de 7 millions de livres sterling dans son contrat, ce qui fait certainement de cette demi-centre d’origine allemande d’origine finlandaise et sénégalaise un risque à prendre.

Avec Dejan Lovren prévu pour aller dans les prochains mois, il sera intéressant de voir si Klopp promouvrait Thiaw à la première équipe immédiatement ou chercherait à apporter une autre option plus expérimentée.

