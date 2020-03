Liverpool envisage de négocier un transfert de 7 millions de livres pour le “ nouveau Joel Matip ”

Date de publication: dimanche 22 mars 2020 1:34

Liverpool pourrait devoir agir rapidement pour débarquer le jeune Schalke Malick Thiaw dans une affaire, selon les rapports.

Les Reds ont ouvert la voie au sommet de la Premier League cette campagne et ont 25 points d’avance sur leurs rivaux de Manchester City alors qu’ils tentent de remporter leur premier titre de champion d’Angleterre en 30 ans.

Jurgen Klopp sera désireux de renforcer encore son équipe dans la prochaine fenêtre de transfert avec Liverpool déjà lié à divers joueurs.

Joel Matip était un élément clé de LiverpoolLe succès de la saison dernière alors qu’ils ont poussé les hommes de Pep Guardiola en Premier League, tout en remportant la finale de la Ligue des champions contre Tottenham.

Et maintenant, le Daily Mirror affirme que Liverpool a identifié le jeune talentueux Thiaw, qui a été qualifié de «nouveau Joel Matip».

Le joueur de 18 ans n’a fait qu’une seule apparition en Bundesliga à ce jour pour Schalke lorsqu’il est sorti du banc dans leur Match nul 1-1 avec Hoffenheim le 7 mars.

À la fin de la saison en cours, Thiaw n’aura plus qu’un an sur son contrat actuel et Liverpool a «surveillé de près ses progrès».

Le rapport ajoute qu’il a actuellement une clause de libération qui signifie que Liverpool ou tout autre club pourrait l’acheter pour 7 millions de livres sterling.

Cependant, Schalke cherche à convenir de nouveaux termes avec Thiaw – ce qui les verrait augmenter sa clause de libération – et le Mirror affirme que Liverpool “doit agir rapidement”.