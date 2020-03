Liverpool envisage d’étourdir le double de la Ligue Un de 80,4 millions de livres sterling

Date de publication: vendredi 20 mars 2020 1:40

Liverpool a été lié à une décision concernant deux milieux de terrain de Ligue Un d’une valeur combinée de 80,4 millions de livres sterling.

Les Reds devraient investir massivement en été, avec Takumi Minamino leur signature la plus chère de toute cette saison à seulement 7,5 millions de livres sterling.

Klopp a choisi de garder la foi dans son équipe en ne signant que quatre joueurs l’été dernier – les adolescents Sepp van den Berg et Harvey Elliott, ainsi que les gardiens de but Adrian et Andy Lonergan.

Phil Thompson a décrit les deux positions il croit que Liverpool doit se renforcer, mais les rapports suggèrent qu’ils donnent la priorité ailleurs.

Le milieu de terrain a peut-être le plus besoin de renforts, Adam Lallana devant partir à l’expiration de son contrat à la fin de la campagne en cours, tandis que Georginio Wijnaldum fait face à un avenir incertain.

Le journal espagnol Sport propose de nouvelles spéculations, avec Eduardo Camavinga de Rennes et Boubakary Soumare de Lille tous deux liés.

Ce dernier a fait l’objet d’une finalement échoué Une offre de 35 millions de livres sterling de la part de Newcastle en janvier, Liverpool ayant déclaré “négocier” un accord “depuis un certain temps”.

Barcelone et le Real Madrid sont également intéressés mais il est indiqué que Soumare a une préférence pour jouer en Premier League “en raison de sa similitude” avec Paul Pogba.

Lille est heureuse d’écouter toutes les offres pour un jeune de 21 ans dont le contrat expire à l’été 2022.

Camavinga serait plus cher à 45,4 millions de livres sterling et probablement plus difficile à obtenir. Le sport prétend qu’il aime aussi le style de la Premier League mais Rennes “sera inflexible dans les négociations”.

On dit que «la meilleure proposition économique» sera avant tout favorisée, avec Liverpool à nouveau rejoint dans la course par le Barça et le Real, ainsi que Tottenham. Sûr.