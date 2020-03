Liverpool est invité à signer un joueur “brillant” de 360 ​​millions de livres sterling – HITC

Philippe Coutinho a quitté Liverpool de Jurgen Klopp en 2018.

Clinton Morrison a suggéré que Liverpool devrait signer Philippe Coutinho de Barcelone dans la fenêtre de transfert d’été.

L’ancien attaquant de Crystal Palace, qui travaille maintenant comme expert pour Sky Sports, a admis qu’il savait que les fans de Liverpool n’aimeraient pas sa suggestion.

L’Express cite Morrison comme disant: «Vous savez qui je voudrais qu’ils signent, les fans de Liverpool pourraient commencer à crier, je pense Philippe Coutinho.

«Je pense qu’il serait brillant. Il fait partie de l’équipe du Bayern Munich, il ne joue pas vraiment à Barcelone, je l’aimais à Liverpool. »

Intérêt signalé pour Philippe Coutinho

Coutinho était dans les livres de Liverpool de 2013 à 2018 avant de s’installer à Barcelone, les géants espagnols et européens.

Le joueur offensif international du Brésil a bien fait pendant son séjour à Anfield, et les Reds ont été liés à un déplacement de l’international brésilien dans la fenêtre de transfert d’été.

Selon Sport, Liverpool surveille le joueur de 27 ans, qui a une clause de libération de 400 millions d’euros (359,57 millions de livres sterling) dans son contrat au Barca, comme indiqué sur le site officiel de Blaugrana.

Statistiques

Coutinho a rejoint le géant allemand du Bayern Munich pour un contrat de prêt d’une saison avec Barcelone à l’été 2019.

Selon WhoScored, le Brésilien – qui peut également fonctionner comme ailier – a marqué huit buts et fourni six passes décisives en Bundesliga, et a marqué un but et fourni deux passes décisives en Ligue des champions jusqu’à présent cette saison.