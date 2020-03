Liverpool est stimulé par la “ détermination ” de la Premier League

Date de publication: Mercredi 18 mars 2020 10:41

Les 20 clubs de Premier League – et en particulier Liverpool – devraient exprimer leur «détermination» à terminer la saison en cours lors de la réunion d’urgence du conseil d’administration de jeudi.

Des représentants de chaque côté sont prévus pour une conférence téléphonique à 10h30 pour discuter de leurs options pendant la pandémie de coronavirus en cours. Les mesures relatives à l’éloignement social signifient qu’aucun club ne sera présent en personne pour la réunion.

Les jeux ont été suspendus jusqu’au 3 avril au moins, mais de nouveaux reports sont probables à mesure que la situation continue de se développer et de s’aggraver.

Le rassemblement des acteurs du football de l’UEFA mardi s’est terminé par un engagement résolu à achever les compétitions nationales à travers l’Europe d’ici le 30 juin, et la décision de reporter l’Euro 2020 à l’été 2021 a donné aux organisateurs de compétitions comme la Premier League une plus grande marge de manœuvre.

La BBC et The Guardian répètent la même ligne sur la «détermination» des clubs à terminer la saison si possible. Ces derniers décrivent une croyance «collective forte» selon laquelle la campagne doit arriver à son terme.

La BBC suggère que «les officiels sont ouverts à l’idée d’organiser des matchs à huis clos», tout en citant une source disant que «rien de concret» ne proviendra d’une «réunion d’échange d’informations et de clarté».

L’initié du Guardian a déclaré que «les clubs n’ont pas discuté… de la manière de décider des places d’arrivée si la saison n’est pas terminée» lors de la réunion d’urgence de la semaine dernière.

Ils devraient lire cette.

De plus, Karren Brady n’était apparemment «pas le seul à considérer que la solution la plus claire» était de déclarer la campagne nulle et non avenue s’il ne peut pas être terminé.

Pauvre Liverpool.