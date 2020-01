Liverpool est trop bon pour s’inquiéter de l’invincibilité …

Envoyez vos mails à theeditor@football365.com…

Les rouges trop dominants pour rester invaincus

Concernant votre pièce récente: ‘Le titre est celui de Liverpool. Maintenant pour les aigus… »

Liverpool a déjà remporté la Super Coupe d’Europe et la Coupe du monde des clubs. S’ils ajoutent la ligue, la FA Cup et la Coupe d’Europe, cela ferait un quintuple. Un triplé est déjà imminent.

En ce qui concerne les «Arsenal Invincibles», je ne mettrais pas trop d’effort pour égaler leur record. Liverpool, au rythme actuel, aura la ligue terminée avec de nombreux matchs à disputer. Offrant une occasion rare de reposer leur première équipe, des jeunes de sang et de donner des minutes aux joueurs de l’équipe. Ces jeux seront jugés largement hors de propos, surtout si Liverpool est toujours en Europe.

Liverpool sera victime de son propre succès. Ils sont vraiment trop bons pour rester invincibles. 🙂

Personne n’a dominé la ligue comme Liverpool l’a fait jusqu’à présent cette saison (ou n’importe quelle ligue supérieure en Europe dans toute l’histoire du football, d’ailleurs). Personne ne l’a fait en étant champion d’Europe en titre. Cette équipe est à un autre niveau; et à l’arrière d’une saison de 97 points (et la victoire EC susmentionnée!). Man City a été réduit en décombres à la suite de ce mastodonte de Liverpool.

Le fait que ce côté ait été construit sans signatures de réflexe et avec une planification minutieuse, un contrôle des salaires et une sorcellerie des dépenses nettes le rend encore plus grand.

Il n’y a pas de côté à comparer. Entendre Paul Ince parler d’Utd de l’ère Incey dans le même souffle était extrêmement amusant. Les garçons européens qui fouettent qu’ils étaient … ils ne sont même pas dans la conversation.

Grands jours.

Barry, LFC

Maîtrisez-le dans les rouges

Après avoir entendu et lu un nombre croissant de fans de Liverpool et leur liste croissante d’objectifs réalisables pour cette saison, j’ai senti que je devais avoir besoin de mettre ma perspective en avant.

Liverpool, comme nous le savons tous, n’a pas gagné la ligue depuis près de trente ans et le comportement de certains fans le sent maintenant. La véritable excitation a malheureusement cédé la place dans certains milieux à l’idiotie et aux attentes irréalistes et arrogantes de l’équipe. Il n’y a pas si longtemps, ils étaient heureux de gagner la ligue, mais maintenant c’est devenu, allons-y pour l’invincible, allons-y pour le record de points, qu’en est-il d’un triple?

Après le match contre United, de nombreux fans de Liverpool sont sortis et ont déclaré qu’ils allaient gagner la ligue, mais maintenant, il semble que les vannes ont bel et bien ouvert et certaines des choses qui ont été dites sont juste embarrassantes maintenant. Je peux voir et comprendre pourquoi c’est vraiment ennuyeux pour les autres fans.

Une vérification de la réalité est nécessaire ici. Liverpool est en excellente position pour remporter le titre. Que cela et cela ne soient un objectif que jusqu’à ce qu’il soit fait. Obtenons ce gain et tout le reste à partir de maintenant est un bonus. Veuillez arrêter les taureaux ** t.

Ken (LFC), Irlande.

Grands clubs, fans stupides

Après que Liverpool ait été couronné champion du monde des clubs en décembre dernier, j’ai été publié en m’exclamant à quel moment être en vie car c’était une conclusion perdue que nous avions également gagné la ligue. À ma grande surprise le lendemain, j’ai été en colère châtié par un fan du LFC qui aurait «craché son café» avec dégoût affirmant catégoriquement que l’avance de Livepool se rétrécirait en janvier et nous étions prêts pour une course au titre nerveuse… Jésus. J’imagine que beaucoup partagent ou partagent ce point de vue simplement à partir d’un comportement acquis né de la déception passée de la ligue. Ce qui m’amène à ce qui suit: Combien de fans stupides ont les grands clubs ?? LFC parmi eux bien sûr. C’est le problème avec les énormes bases de fans. Si passionnés qu’ils soient, certains fans n’ont aucune idée du football; ils ne peuvent pas dire la GRANDEUR d’un FFS côté roy hodgson. Ils n’ont aucune nuance. Simps unidimensionnels. Cela me déconcerte que l’on aurait recours à un cliché de jouer en toute sécurité en étant über-conservateur sur nos chances de titres lorsque ce club bat des records dans toutes les catégories; très probablement la plus grande équipe de Liverpool de l’histoire. Et cela en dit long pour un club avec une histoire aussi riche en trophées. ESPN a récemment mis un chyron selon lequel le LFC est invaincu à Anfield depuis 1002 jours (pas de faute de frappe). Maintenant, peut-être pour être étranger, je ne peux pas comprendre entièrement ce que signifierait un titre de ligue pour un local, mais en tant que citoyen européen, j’ai toujours placé la tête et les épaules de la Coupe d’Europe au-dessus de tout titre local en termes de concurrence accrue et de prestige mondial. En termes simples, si vous avez déjà remporté de grandes oreilles, le titre local est un niveau inférieur. Et encore, certains fans du LFC se recroquevillent de peur à cette pensée ou s’attendent même à ce qu’une sorte d’effondrement de leur monde ait un sens, comme si cette équipe conquérante n’était pas le géant du football. Je ne sais même pas combien de points le LFC est en avance dans la .. euh .. course au titre. Peut-être 16, 17 avec 2 matchs en main. Il est devenu absurde de parler de chiffres. Mais pour les fans qui ont assisté à une équipe invaincue lors de nos 40 derniers matchs et qui sont toujours paralysés à l’idée de gagner la Premier League, je vous suggère de vous regarder dans le miroir et de voir l’ennemi devant vous. La GRANDEUR est peut-être trop pour votre mentalité de petit club. Peut-être que soutenir Everton serait un choix plus naturel…

Raúl H. García (♫ ”nous sommes Liverpool la la la la la” ♫) YNWA – 1892

Analogie de Klopp

Si j’entends une personne de plus – en particulier quelqu’un au sein de Man United – comparer la position actuelle du club à celle des premiers jours de Klopp à Liverpool, je vais sérieusement la perdre.

Cette analogie est une pure ordure, car dès le premier jour du mandat de Klopp, Liverpool se dirigeait clairement dans une direction positive.

C’est ce que les gens ne comprennent pas dans l’ensemble des conneries «les managers ont besoin de temps». Oui, cela peut prendre du temps pour gagner des trophées, mais cela * ne prend pas * du temps pour s’améliorer.

Il n’y a jamais eu un seul instant dans le règne de Klopp où les gens appelaient à ce qu’il soit limogé, ou où les gens remettaient en question la direction dans laquelle Liverpool allait. Il n’a fait que monter et monter jusqu’à atteindre le sommet. Cela lui a pris du temps, mais c’était toujours positif.

De toute évidence, ce n’est pas la même chose qu’un club qui se comporte terriblement, même si dans les deux cas aucune équipe ne remporte de trophées.

L’argument avancé est essentiellement «Klopp n’a rien gagné au cours de ses deux premières années, donc ne rien gagner prouve que vous finirez par gagner quelque chose».

Par cette logique stupide, vous pouvez littéralement comparer * n’importe quel gestionnaire à Klopp.

Silva à Everton aurait dû argumenter “regardez, je sais que je n’ai pas gagné la ligue au cours de mes deux premières saisons, mais Klopp non plus. Cela prouve que je vais finalement gagner! “

Gahhh.

En fin de compte, il n’y a qu’une seule façon de juger de ce qui se passe dans n’importe quel club: les choses s’améliorent-elles? S’ils le sont, tant mieux, continuez. Si ce n’est pas le cas, il y a un problème, vous devez le réparer. Que les trophées viennent ou non dépend uniquement de la base à partir de laquelle vous vous améliorez; il faudrait probablement plus d’années à Southampton pour gagner la ligue que Man City à partir de leurs points actuels.

(C’est d’ailleurs pour cette raison que Poch a surtout fait du bon travail chez Spurs malgré qu’il n’a pas remporté de trophées – son équipe était généralement mobile vers le haut, même si elle n’a jamais atteint le sommet).

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas un appel pour que Ole soit limogé, seulement un appel pour que les gens deviennent réels sur ce non-sens du projet de 5 ans.

Les trophées peuvent prendre 5 ans, mais les progrès prennent 5 minutes.

Alex

Réévaluer Henderson

La raison pour laquelle Henderson ne reçoit pas de félicitations maintenant, c’est parce qu’il les a obtenus sans bien jouer. Maintenant qu’il joue bien, les gens ne veulent pas le féliciter car les médias ont déjà ruiné les attentes des gens.

Même chose avec Sterling. Il n’a pas reçu assez de félicitations pour sa façon de jouer. Ensuite, le racisme est arrivé et maintenant les gens ont dépassé les bornes (notamment dans les médias), donc les gens ne le notent plus.

Le schéma est simplement le suivant: les médias font l’hypothèse d’un joueur, tout le monde en a marre d’entendre son nom, réalisant qu’ils ne sont pas si bons qu’ils ne prêtent plus attention aux médias à propos de cette personne.

Je connais des gens qui ne l’évaluent toujours pas, même dans les rangs de Liverpool. Vous souvenez-vous personnellement du prix du «joueur le plus amélioré» dans le football des moins de 12 ans? C’est ce que j’attribuerais à Henderson. Il s’améliore à chaque match, il suffit de le jouer dans la bonne position, dans la bonne formation pour tirer le meilleur parti de lui.

Il est également un c * nt vraiment bavard sur le terrain, ce qui pourrait décourager les gens aussi, comme Raheem pleurnicher quand il ne reçoit pas de pénalité pour la plongée.

Gros homme (tout est relatif)

… Bien que je n’aie pas rédigé la lettre originale «Jordan Henderson est un chien qui s’est pété éveillé», j’ai écrit une fois dans la boîte aux lettres pour dire qu ‘«un club visant le titre doit sûrement faire mieux au milieu de terrain central que le second la venue de Scott Parker. »Par conséquent, je dois répondre au courriel de Neil Mulvaney au sujet de Jordan Henderson.

Premièrement, il ne fait aucun doute qu’il a été immense au cours des 18 derniers mois. Cependant, je conteste les commentaires de Neil qui impliquent qu’il a toujours été formidable. Ce n’est tout simplement pas le cas. Alors que Liverpool a très bien acheté au cours des deux dernières années, Klopp et le personnel d’entraîneurs ont également transformé un groupe de joueurs moyens (Henderson, Wijnaldum, Robertson) en artistes de classe mondiale. Il y a eu un excellent exemple de cela dans la seconde moitié du match en milieu de semaine. Les loups ont déplacé le ballon vers l’aile gauche et Minamino a commencé à courir nonchalamment pour appliquer une pression. Ce faisant, Wijnaldum a sprinté devant lui comme une chauve-souris hors de l’enfer pour donner au joueur adverse un peu moins de temps sur le ballon. Le moment a vraiment marqué la différence entre un joueur que Klopp a pu instruire depuis quelques années et un joueur qui n’a pas eu cette opportunité.

Mon point est que Henderson était un footballeur de première division nettement moyen. Pour prouver mon point de vue: au cours des saisons 2011-12 et 2012-13, il a joué 92 matchs pour une itération de Liverpool qui a terminé un 8e et 7e oubliable. Il n’a pas pu puer l’endroit, mais ne prétendons pas qu’il était le seul diamant étincelant parmi un tas de matières fécales de Charlie Adam. Enfer, Brendan Rodgers, qui n’est pas une tasse, peu importe combien d’entre nous ne l’aiment pas, a essayé de l’échanger contre Clint Dempsey. Il était une fois, Jordan Henderson était «un chien qui s’est pété éveillé». Maintenant, il est le «fier labradoodle de Klopp qui vient de remporter la première place aux championnats nationaux d’agilité du British Kennel Club».

Oliver, Londres, LFC

Heureusement qu’il y a un Family Guy

Une fois de plus, le chien qui pète Henderson simule son cul malodorant dans la boîte aux lettres. Êtes-vous prêt à reconnaître qu’il a déjà été plagié par Family Guy? Je ne pensais pas. Vous charlatans.

Cordialement

Baz Foster, Glasgow.

Pris dans le filet

Au risque de bouleverser des légions de fans de Liverpool (semble être leur sujet préféré), je ne comprends pas vraiment le commentaire de johnnywicky selon lequel Liverpool a réalisé une “réalisation absolument remarquable” en réunissant son équipe avec la 29e plus haute dépense nette en Europe.

Certes, le seul chiffre pertinent est le coût / salaire qu’il a fallu pour accumuler les 25 joueurs de l’équipe actuellement en jeu – je ne vois pas comment le fait qu’il a été (en partie) financé par les ventes d’anciens joueurs signées par les anciens managers fait l’actuel Effectif plus remarquable (évitant évidemment de renverser la réussite globale ou le recrutement des joueurs actuels).

Si Norwich a vendu Kenny Mclean pour 2 milliards de livres sterling et a acheté l’équipe de Liverpool pour 2 milliards de livres sterling + 100 000 euros, puis a tout balayé avant eux, serait-ce remarquable parce que les dépenses nettes n’étaient que de 100 000 livres sterling?

Joff, Barton Gooner

Les nombreux problèmes de Man Utd

La disparition actuelle de Man Utd fait ressortir toutes sortes de «réponses» et d’excuses qui relèvent de plusieurs catégories.

The Big Club / The United Way: Eh bien, cela n’a pas été une constante. Bien sûr, dans les années 50 et 60, un club entièrement contrôlé par Matt Busby (voir Ferguson) a remporté la ligue 4 fois en environ 20 ans. Mais c’est la notion de grand jeune talent (Babes), puis la fabuleuse équipe qui comprenait Charlton, Best and Law, la première équipe anglaise à remporter la Coupe d’Europe et à jouer avec tant d’élégance qui a laissé son aura à United. Ils n’avaient jamais été vus comme ça auparavant. Jusqu’à Ferguson, United a remporté quelques coupes, mais aucune ligue entre les deux. Bien sûr, ils signeraient un grand joueur ou deux ou un ailier de fantaisie, mais pas de succès constant. Ferguson, comme Busby, a exigé un contrôle complet et est la seule personne à conduire un succès durable qui ferait de United un véritable grand club.Avec Gill et envisageant ce que le PL allait devenir, ils ont été les premiers à tirer parti d’un grand stade et d’un succès commercial pour alimenter et financer ce succès durable.

Fergie a quitté une équipe de merde: un objectif plus récent étant donné qu’ils grattent maintenant le baril. Je me demande si Fergie s’est envolée vers les écoles de commerce pour parler de gestion et de leadership. Un peu comme la personne qui a créé MySpace faisant la même chose alors que Facebook, Instagram et al dominent maintenant cet espace. Ce qui était autrefois une excellente méthode peut être déplacé. Cela dit, il n’est pas à blâmer. Bien sûr, l’équipe avait besoin de se rafraîchir, quelque chose qu’il avait constamment fait pendant son mandat. Ils n’ont pas eu à engager Moyes. Mourinho a remporté la Ligue Europa, la Coupe de la Ligue et est arrivé 2e du PL avec les restes de cette équipe.

Ole est à blâmer / nuire à la réputation d’Ole: prenons cette dernière en premier. Ole a dirigé Cardiff – vers la relégation et dirigeait plus récemment Molde. La réalité est qu’il n’y avait aucune chance qu’Ole ait jamais eu la chance de gérer un Big Club jusqu’à ce que United fasse la légende. Il aurait pu refuser le travail. Il savait dans quoi il s’engageait. Si quoi que ce soit, son profil, quelle que soit la façon dont tout cela se passe, a été augmenté. Mais il est en partie à blâmer. J’aime le fait qu’il soit honnête dans ses propos. Il comprend clairement ce qui ne va pas. C’est juste qu’il semble qu’il n’a pas la capacité de coacher l’équipe à l’amélioration. Un Klopp ou un Poch tirerait davantage de la récolte actuelle et montrerait une direction positive. Il a eu tout un été pour faire passer ses idées et sa stratégie et a acheté et amené 3 joueurs qu’il voulait clairement. Arteta change d’Arsenal. Bien sûr, ils sont en bas de la table, mais vous savez qu’après un été et du temps pour attirer de nouveaux talents, avec la trajectoire actuelle, Arsenal sera en avance sur United pour aller de l’avant. Il n’y a pas de structure dans le jeu vers l’avant de United. Tirer parti des contre-attaques rapides est l’équivalent défensif de George Graham qui oblige ses défenseurs à utiliser une corde pour comprendre comment créer deux banques de quatre.

The Glazers and Woodward: Bien sûr, les Glazers prennent des millions de livres, mais ils continuent d’investir d’énormes sommes dans le club. Le manque de succès de United n’est pas dû aux fonds. Bien sûr, ces revenus diminueront progressivement sans succès continu mais dépasseront toujours toutes les équipes PL sauf une ou deux. La ville et Liverpool ont montré que si la direction d’un club s’assoit et élabore un véritable plan à long terme, le succès peut être atteint. Bien sûr, City a dépensé beaucoup, mais même au début, nous ne nous attendions pas à ce qu’ils dominent. Et personne ne s’attendait à quelque chose comme ça de Liverpool. Cela ne signifie pas que le plan n’a pas été ajusté, mais les objectifs globaux sont inchangés. Parce que United a toujours constitué des équipes autour du Manager en tant que force dominante, ils n’ont jamais vraiment construit une solide infrastructure de gestion. Cela a entraîné des gestionnaires en constante évolution, aucune structure pour acheter des joueurs au point que l’équipe est considérablement épuisée. Ils ont l’argent, mais qui devraient-ils acheter qui conviendrait à une sorte de plan à long terme? Oh, et au cas où nous penserions qu’il ne parle que de «Pool and City, qu’en est-il de cette fabuleuse équipe de Wolves?

IMHO United sont dans cette situation parce qu’ils ont mal compris leur raison de réussir. On a supposé que, simplement parce qu’ils avaient réussi dans un passé récent, cela se poursuivrait à l’avenir. Nous sommes un GRAND CLUB. Nous avons toujours réussi. Nous n’avons rien à changer.

Cela dit, tout cela. Le football est capricieux. Apportez une structure et un manager qui comprend comment construire une équipe et un club et tout cela sera oublié comme un mauvais cauchemar dans 5 ans. OU, comme l’a dit un expert, United continue d’obtenir la meilleure facturation des matchs du jour et des dernières pages, car ils perdent «de manière surprenante» face à des équipes «plus petites». Mais cela ne durera que si longtemps avant que ce ne soit plus une surprise.

Paul McDevitt

Poch serait de la merde sans recrutement aussi

Vous savez ce que je vends, faisons venir le magicien de classe mondiale Pochettino, maintenant, mais n’achetons personne pour montrer à quel point il est génial.

Ce sera amusant de le voir faire jouer la presse à LIngard. Observez-le comme Shazam, transformez chacun en lui-même mieux qu’il ne l’est maintenant, comme il l’a fait avec Aurier. devient plus intelligent, Jones devient un véritable joueur.

Oh et pendant qu’il est ici, ne commettons pas la même erreur que nous avons faite avec Ole, il perd un match que nous lui renvoyons ……………. Nous sommes unis, nous n’avons jamais perdu contre personne et encore moins de petits alevins, Paolo Wanchope n’existe pas, Darren Huckerby n’est jamais arrivé, Jose n’a jamais gagné loin d’être bientôt couronné Man City pour perdre le prochain match à West Brom déjà relégué.

Qui sait qu’il pourrait réussir après ce connard … Pogba, supprime par magie son casting à la fin de la fenêtre de transfert et marque 10 buts pour s’assurer sa place, dans l’équipe Frances Euro.

Et bien sûr, s’il réussit, ne lui donnons pas de joueurs pendant l’été également, après tout, il a fait une finale de ligue des champions sans acheter personne.

Le problème de Man United est que nous sommes trompés en pensant que c’est l’ère d’or, nous sommes toujours meilleurs que tout le monde et nous devrions contester, La vérité est que notre équipe a désespérément perdu la bataille de recrutement pendant des années et avec cette équipe qui n’est pas dans une bataille de relégation est un miracle, qui est en faute n’a pas d’importance. Une solution à tous nos problèmes, ne se produira pas en une seule saison.

Nous agissons comme un gars qui veut des abdos et un gros pénis mais ne veut pas aller au gymnase, bien sûr les stéroïdes peuvent aider mais vous devez faire face aux effets secondaires.

Peu importe si nous ne recrutons pas correctement, le 5e rang de premier ministre sera un jour un exploit,

Roode, MUFC

Donnez-nous une pause, Jose

Je suppose que c’était inévitable. Dès qu’il y a une pause au milieu de l’hiver, quelqu’un a dû se plaindre. Et c’était inévitablement Mourinho.

J’ai remarqué que Mourinho a utilisé l’expression «c’est ce que c’est» à plus d’une occasion récemment. Peut-être la seule façon de copier Klopp.

Garth Litmus

S’embrasser, se marier, éviter

Allez-y, Dr Oyvind, je vais mordre. Édition Palace:

Snog: Wilfried Zaha – Cette quantité de talent doit se manifester d’autres manières.

Marry: Joel Ward – Fiable, fidèle et polyvalent. Rick Astley niveaux de NeverLetYouDownability. Wan-Bissaka a montré qu’il était également heureux de jouer le deuxième violon aux autres si le mariage devenait vicié, si vous êtes bien sûr enclin à cela.

A éviter: Wayne Hennessey – Quiconque ignorant l’histoire moderne n’est pas celui…

Joe, Midlands