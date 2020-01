Liverpool et la cible de Man Utd discutent d’une Premier League “ intéressante ”

Date de publication: jeudi 16 janvier 2020 10:37

L’attaquant du RB Leipzig, Timo Werner, a qualifié la Premier League de “ligue la plus intéressante” car il continue d’être lié aux clubs anglais.

Manchester United et Liverpool ont été présentés comme le plus probable des prétendants du point de vue de la Premier League, Chelsea est également crédité d’un intérêt.

L’international allemand a marqué 23 buts et sept passes décisives dans toutes les compétitions cette saison, aidant Leipzig à grimper au sommet de la Classement Bundesliga.

Les expositions de Werner ont vu le joueur de 23 ans devenir le choix incontesté numéro un à l’avant-centre de son pays, et a suscité l’intérêt de tous les coins de l’Europe pour sa signature.

Et Werner a choisi la Premier League et l’Espagne comme destinations particulièrement intéressantes s’il devait quitter l’Allemagne.

Werner a déclaré à Bild: «La Premier League est certainement la ligue la plus intéressante, vous devez le dire. Il y a un certain flair à regarder la ligue anglaise et à y jouer.

“Mais de nombreux Allemands ont également eu beaucoup de succès en Espagne, comme Sami Khedira et Mesut Ozil.”