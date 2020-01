Liverpool et M. United s’affrontent pour l’EPL »Pressfootball

Vendredi 17 janvier 2020

Le Liverpool de Jürgen Klopp accueillera Manchester United d’Ole Gunnar Solskjær sur Anfield Road avant le 23 de la Premier League. Les «rouges» ont obtenu 61 des 63 points possibles dans l’EPL. Alors que les «Red Devils», cherchent à prolonger leur séquence de victoires. Vérifiez les options de paris ici.

Ce dimanche 19 janvier à 13h30 en provenance du Chili, de Liverpool et de Manchester United, les visages seront à nouveau vus dans le match le plus important de la 23e Premier League. Notez que le dernier match entre les deux équipes était un match nul 1 à 1, donc les Red Devils »étaient la seule équipe à avoir pris des points de l’imparable équipe de Jürgen Klopp. Pour cela et plus encore, c’est une soirée Xperto unique.

Une victoire pour les managers de Klopp rapporte 1,23 du pari. Alors qu’une parité entre les deux équipes augmente le montant à 3,35. Enfin, une victoire de Manchester United est payée avec 5,00. N’oubliez pas que vous pouvez parier sur www.xperto.cl, Xperto Mobile – application pour smartphones – et dans toutes les agences Polla du pays.

– UN EMPLACEMENT PARFAIT

Liverpool s’avère être l’équipe la plus compétitive et celle qui joue le mieux au monde. Les «rouges» n’ont plus perdu à domicile depuis avril 2017, ce qui équivaut à plus de 40 matchs de Premier League qui gonflent à Anfield Road et qui ne connaissent que les célébrations et les câlins.

– LE FACTEUR RASHFORD

Le jeune attaquant anglais est en feu. La future star (et actuelle) de United a une saison de rêve et compte déjà plus de 14 buts, se positionnant à la deuxième place du tableau des buteurs, seulement derrière Jamie Vardy qui compte 17 buts sur son compte privé. Bien qu’il soit parti en raison d’une blessure lors du dernier duel de United, il devrait être le match pour ce duel.

– LE SEUL DIGNE

Manchester United est la seule équipe à avoir enlevé des points à Liverpool dans cette édition de la Premier League. Les ‘Red Devils’ ont réussi à arracher un nul à domicile (1-1) et peuvent se répéter parfaitement ce jour-là.