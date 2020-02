Liverpool et une avance record: 22 points à City en Premier League! | Premier League | Football américain























































































































Bienvenue

!

Vous avez créé votre compte Futbolred. Connaissez et personnalisez votre profil.

L’e-mail de vérification sera envoyé à

Vérifiez votre boîte de réception et sinon, dans votre dossier spam.

Le leader du championnat britannique a profité de la nouvelle défaite de Manchester City.

L’entraîneur allemand est l’un des hommes qu’ils aiment le plus à Liverpool.

Photo:



EFE

Pour:

Écriture futuriste

2 février 2020 à 13 h 52

La discussion en Angleterre n’est plus qui mais quand: quel jour le tout-puissant champion de Liverpool sera-t-il couronné champion de Premier League?

L’incroyable campagne de l’équipe Jurguen Klopp évolue progressivement vers une couronne insaisissable depuis plus de 30 ans et le rythme du leader n’est plus supporté par personne.

Liverpool, qui, le dernier jour, l’équipe de Klopp a gagné 4-0 contre Southampton, ajoute désormais 22 points devant son gardien, Manchester City, qui à cette date a perdu 2-0 contre Tottenham.

Et ce chiffre marque un record: c’est le plus grand avantage jamais enregistré entre le premier et le deuxième de toute l’histoire de la Premier League, quel que soit le jour de la saison, comme l’a rapporté le statisticien MisterChip.

ENREGISTREMENT HISTORIQUE – L’avantage de Liverpool sur Manchester City (22 points) est le plus important jamais enregistré entre le premier et le deuxième de toute l’histoire de la Premier League, TOUS LES JOURS de la saison. Battez le +19 atteint par City en 2018 par rapport à United. pic.twitter.com/AouG5fGCsi

– MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 2 février 2020

Selon la source, cet avantage laisse derrière lui les 19 points que Manchester City avait par rapport à United en 2018.

C’est pourquoi maintenant le calcul est de savoir combien il manque pour que mathématiquement l’invincible Liverpool puisse célébrer le titre qu’il désire le plus. Il reste encore 13 jours, 39 points en jeu. Sauf pour hecatombe, Klopp et sa famille peuvent désormais préparer les célébrations …

COMMENTAIRE

SAUVEGARDER

Entrez ou

s’inscrire

pour enregistrer les articles dans votre espace utilisateur et les lire quand vous le souhaitez

Élément enregistré

Pour consulter à un autre moment,

Visitez votre espace utilisateur.

Cet article a déjà été enregistré.

Pour consulter à un autre moment,

Visitez votre espace utilisateur.

L’élément n’a pas pu être enregistré, réessayez