Liverpool, Everton et l’Inter se manifestent

Emre Can est de plus en plus hors du plan Juventus. La saison allemande avait très mal commencé, à l’exclusion de la Liste des champions. Très peu d’apparitions pour lui, mauvaises performances et le milieu de terrain est prêt à emballer.

Pendant la semaine, dans le match de Coupe d’Italie contre Udinese, la goutte qui aurait débordé du vase. 90 minutes sur le banc pour Can. Sarri a préféré commencer dès la première minute Bernardeschi comme demi-aile et, malgré le 4-0, l’entraîneur toscan a préféré donner la minute Pjaca (qui devrait quitter la Juve en prêt), plutôt que d’envoyer Emre Can. Un signe que quelque chose s’est cassé.

Il pleut des offrandes

Mais si le milieu de terrain allemand devait quitter Turin, quelle serait sa nouvelle destination? La presse britannique aurait fait pression pour le retour d’Emre Can à Liverpool. En fait, le joueur suivrait les deux équipes de la ville, les deux Liverpool par Klopp, les deuxEverton par Ancelotti. La Juventus demanderait un chiffre proche de 30 millions d’euros.

De l’Angleterre vient également l’écho d’une tentative possible de laInter pour le milieu de terrain, cependant, il aurait été immédiatement bloqué par la Juventus.