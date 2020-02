Liverpool face à un test difficile à l’Atletico Madrid

SALZBOURG, AUTRICHE – 10 DÉCEMBRE: (BILD ZEITUNG OUT) Naby Keïta du FC Liverpool célèbre après avoir marqué le premier but de son équipe avec des coéquipiers lors de l’UEFA Champions League groupe E match entre RB Salzburg et Liverpool FC au Red Bull Arena le 10 décembre 2019 à Salzbourg, en Autriche. (Photo par TF-Images / .)

Avec moins d’une quinzaine de jours avant le retour de la compétition de clubs la plus divertissante d’Europe, il est temps pour un premier match éliminatoire de la Ligue des champions. Il y a cette fois des rencontres fascinantes en réserve pour les fans. Les champions de Liverpool vont-ils se frayer un chemin devant l’Atletico Madrid en difficulté? Ou la magie de la coupe se répétera-t-elle en Italie? C’est l’aperçu du match aller de la Ligue des champions à succès de la LWOF!

Étapes à élimination directe de la Ligue des champions: Aperçu de la première étape

Atletico Madrid vs Liverpool

Est-il possible de regarder au-delà des rouges de Jurgen Klopp comme la meilleure équipe du monde en ce moment? Liverpool, champion en titre, a été dans une forme fantastique, assis au sommet de la Premier League avec une avance de 22 points. L’Atletico, cependant, n’est pas dans les meilleures positions de la Liga. Ils n’ont pas non plus été aidés par les blessures de Joao Felix et Diego Costa. Bien qu’ils semblent avoir perdu leur étincelle sous Diego Simeone, un voyage au Wanda Metropolitano ne sera pas facile pour Liverpool. Les deux équipes jouent avec des styles qui se complètent parfaitement. L’un adepte de s’asseoir et de défendre tandis que l’autre est capable de déchirer les équipes qui s’asseyent. L’Atletico devra faire très attention aux goûts de Sadio Mane et Virgil van Dijk.

Borussia Dortmund vs Paris Saint-Germain

L’un des matchs les plus excitants à attendre, celui-ci pourrait être témoin de nombreux objectifs. Les deux équipes ont des attaquants talentueux qui peuvent marquer à volonté. Kylian Mbappe continue de briller pour les leaders de Ligue 1 tandis que les jeunes stars de Dortmund continuent de marquer pour le plaisir. Avec un total combiné de 118 buts en championnat, les deux équipes pourraient vivre une soirée mouvementée au Signal Iduna. Cependant, Dortmund et le PSG se sont rendus coupables d’avoir mal défendu tout au long de la saison. Fuir les buts et ne pas être suffisamment clinique devant le but a été une préoccupation pour les deux équipes. Marco Reus a déjà été exclu du match aller et il n’y a pas de nouvelles claires concernant la disponibilité de Neymar. Même alors, cela promet d’être un concours de très haute intensité. Il sera également intéressant de garder un œil sur Thomas Tuchel alors qu’il se heurte à son ancienne équipe. Le PSG semble avoir une meilleure profondeur et qualité globale. Ils ont peut-être juste trop de choses dans le réservoir pour que Dortmund puisse les gérer.

Atalanta vs Valencia

Le retour d’Atalanta en huitièmes de finale n’était rien de moins qu’un miracle. Valence, d’autre part, a fait quelques performances scintillantes dans leur groupe. Et maintenant, ils se font face dans ce qui promet d’être un autre rendez-vous de bout en bout. Les deux équipes aiment attaquer en s’appuyant sur le milieu de terrain. La preuve en est quelques beaux buts de passage des deux équipes dans les phases de groupes. Ils sont tous les deux dans une place autour de la Ligue des Champions dans leurs ligues respectives. Inutile de dire que la confiance sera très élevée lorsqu’ils se joueront. Les goûts de Josip Ilicic et Rodrigo seront le point culminant de cette cravate. Les deux joueurs ont été en grande forme cette saison et chercheront à avoir un impact sur le match. C’est très proche d’appeler, mais une chose est sûre. Il y aura beaucoup de drame et d’action dans celui-ci.

Tottenham Hotspur vs RB Leipzig

Les Spurs contre Leipzig promettent d’être un autre affrontement exaltant. Ayant perdu Harry Kane à long terme, la tenue londonienne semble commencer à ressembler davantage à une équipe de Jose Mourinho. Avec le rythme qu’ils ont à l’avant, ils peuvent s’asseoir et attendre pour contrer lorsqu’ils ont une chance. Leipzig, au contraire, est une équipe très directe. Leur début fulgurant en Bundesliga aurait peut-être disparu, mais Timo Werner a marqué à gauche, à droite et au centre pour Nagelsmann. Son rythme menaçant combiné avec un merveilleux talent de marquer des buts fait de lui un attaquant mortel. Pas étonnant que Leipzig défie le Bayern pour le titre. Mis à part la tactique, celle-ci a sûrement beaucoup d’objectifs en réserve. L’expérience de Mourinho dans cette compétition est inégalée, mais l’exubérance juvénile de Leipzig pourrait bien suffire à les faire passer.

Chelsea vs Bayern Munich

Un classique des champions avec une histoire écrite partout. Chelsea contre le Bayern a toujours donné aux fans émotion et divertissement. Maintenant, ils s’affrontent pour la première fois après une finale de Ligue des Champions 2012 pleine d’action. Le Bayern a connu un début de saison très difficile, mais il a lentement atteint le sommet de la Bundesliga. Pendant ce temps, Chelsea eux-mêmes ont été très irréguliers en Premier League. Robert Lewandowski a pris d’assaut les phases de groupes avec 10 buts alors que le Bayern dépassait ses adversaires. Chelsea a eu une tâche beaucoup plus difficile, car leur jeune équipe a dû se battre pour se rendre à la phase à élimination directe. Ce n’est certainement pas un jeu facile pour eux, mais le côté de Lampard a fait preuve de zèle et de passion. Cependant, le Bayern semble être favori pour celui-ci. Stamford Bridge a été témoin de nombreux classiques au fil des ans. Qui sait, cela pourrait être un autre.

Napoli vs Barcelona

Compte tenu de leur expérience en Ligue des champions, cela semble être facile pour les champions espagnols. Napoli n’a pas non plus connu le meilleur des saisons. Ils sont 11es en Serie A et n’ont pas été exceptionnellement bons comme la saison dernière. Cependant, cela ne signifie pas que Naples ne peut pas causer de problèmes à Barcelone. La formation catalane a vu la première place de la Liga glisser contre le Real Madrid et semble toujours s’adapter au style de Setien. Le San Paolo est un stade étonnamment féroce pour les grandes équipes. La Juventus et Liverpool ont tous deux fait face à d’excellentes performances de Naples, alimentées par le désir et la passion. Lorenzo Insigne sera un énorme atout pour la tenue italienne, mais pouvez-vous regarder au-delà de Lionel Messi? Ses performances défient les probabilités. La pure qualité et la magie qu’il possède suffisent à terroriser les défenses par lui-même. Ce jeu a sûrement le potentiel d’être un concours de cracking.

Lyon vs Juventus

On peut dire que le match le plus facile du tour, il est très difficile de voir Lyon provoquer un bouleversement dans celui-ci. Ils ont leur tâche interrompue à cause de la blessure de Memphis Depay. Et ils n’ont pas été particulièrement bons en Ligue 1 non plus, languissant à la 8e place. La Juventus, en revanche, est en tête de la Serie A. Ils n’ont pas tout à fait eu leur domination habituelle en championnat, mais le toujours fiable Cristiano Ronaldo continue de les inaugurer. Il a également gravé sa marque de qualité dans la ligue dans un certain style. L’âge n’est qu’un facteur, car il continue de battre des records à gauche et à droite.

Real Madrid vs Manchester City

Quel lien cela pourrait se révéler. Tout ce que l’on peut dire à propos de celui-ci, c’est que ce sera une fête. Le luminaire a des objectifs, du drame, de l’émotion et du divertissement écrits partout. Bien que Manchester City n’ait pas connu le meilleur des saisons selon leurs critères habituels, ils possèdent l’une des meilleures équipes du monde. Kevin de Bruyne est de retour à son meilleur niveau. Sergio Aguero a marqué pour le plaisir quand il est d’humeur. Aymeric Laporte et Leroy Sane devraient également ajouter à ce côté déjà chic de la ville. Cependant, les dessus de table de La Liga ne seront pas un jeu d’enfant. Les goûts d’un Karim Benzema en forme pourraient être une énorme préoccupation pour les champions anglais. L’expérience de la Ligue des champions de Madrid pourrait également être un facteur important dans ce cas. Est-ce que l’équipe de Zidane présentera sa domination en Ligue des champions ou les champions de Premier League de Guardiola se révéleront-ils trop forts pour eux? Seul le temps nous le dira.

