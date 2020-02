Liverpool fixe la date limite pour un accord de 51 millions de livres sterling avec Werner

Date de publication: jeudi 27 février 2020 9:26

Manchester United et Barcelone auraient tous deux fait des propositions pour Timo Werner sur un déménagement d’été – mais il attend de voir si Liverpool viendra pour lui.

Werner est depuis longtemps lié à un transfert du côté de Jurgen Klopp, mais il est également ciblé par un certain nombre des meilleures équipes d’Europe.

Il a clairement indiqué la semaine dernière après avoir aidé le RB Leipzig à remporter une victoire contre les Spurs qu’il était prêt à y déménager, avec sa clause de libération annoncée fixée à 51 millions de livres sterling.

“Je sais que Liverpool est la meilleure équipe du monde en ce moment et quand vous êtes lié à cette équipe, cela me rend très fier”, a déclaré Werner.

Maintenant, selon l’Athletic, Werner attend de voir si Liverpool bougera pour lui.

La clause de libération doit être activée avant une date limite en avril, destinée à donner aux Allemands suffisamment de temps pour le remplacer avant la saison prochaine.

Le joueur de 23 ans, qui a marqué 28 buts cette saison, se dit prêt à se battre pour sa place à Liverpool, s’ils venaient le remplacer.

Il a dit: “Je sais que Liverpool joue beaucoup de bons joueurs et je dois m’améliorer et j’ai besoin d’apprendre beaucoup plus de choses pour arriver à ce niveau et y jouer.”

Pour une raison bizarre, le salon F365 n’a toujours pas été annulé. Nous serons donc de retour tous les jeudis avec des informations intrigantes plus irrévérencieuses. Abonnez-vous ici.