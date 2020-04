Liverpool forcé de retarder le développement du stand d’Anfield Road d’un an

Date de publication: lundi 27 avril 2020 19h30

Liverpool a interrompu le réaménagement prévu de son stand d’Anfield Road pendant un an en raison de la pandémie de coronavirus.

L’objectif le plus proche d’achèvement du projet – qui portera la capacité d’Anfield à 61 000 – est maintenant l’été 2023, initialement prévu pour être terminé en 2022.

Le directeur des opérations de Liverpool, Andy Hughes, a déclaré sur le site officiel du club: “Nous avons connu un certain nombre de retards dans le projet prévu en conséquence directe de la Confinement lié au covid-19.

«Compte tenu des défis auxquels de nombreux secteurs sont confrontés en ce moment, notamment la construction, l’approvisionnement et les secteurs publics, nous adoptons une approche responsable pour suspendre le projet pendant au moins 12 mois.

«Le programme de construction complexe pour Anfield Road est un processus de 18 mois et a besoin de deux fenêtres claires de la saison de fermeture d’été pour réussir.

«C’est pourquoi nous nous arrêtons sur le projet pendant au moins 12 mois afin que le plus tôt nous puissions terminer le programme est l’été 2023 plutôt que l’été 2022 comme initialement prévu.

«Étant donné que la demande de planification n’est plus urgente, nous avons l’intention de soumettre notre demande de planification à un certain stade au cours des 12 prochains mois.

«Nous utiliserons cette période pour examiner et examiner les options. Lorsque le calendrier du football et les retards plus importants dans les industries de la construction et de la chaîne d’approvisionnement commenceront à stagner, nous fournirons de nouvelles mises à jour.

«Nous comprenons que cela est décevant pour beaucoup, comme pour nous, mais nous tenons à remercier toutes nos principales parties prenantes, y compris les voisins locaux à Anfield, nos partisans, le conseil municipal et d’autres pour leur grande coopération dans les étapes de pré-planification.

«Notre priorité reste la santé et le bien-être de notre peuple, de la communauté locale et des supporters en cette période difficile. Nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés par Covid-19. »