Liverpool, huitième adversaire de la Ligue des champions de l’Atlético de Madrid

Après avoir confirmé son classement le dernier jour et grâce à une victoire contre le Russe Moscou Lokomotiv, l’Atlético de Madrid cherchera le prochain tour des huitièmes de finale de la Ligue des champions 2019/20 et tentera de répéter le “ broyé ” des saisons 2013/14 et 2015/16, quand il a atteint les voies finales de la compétition continentale maximale dans le duel pour le titre contre son meilleur rival, le Real Madrid.

16/12/2019

Act. 17/12/2019 à 10:18

CET

Ce n’est pas une saison simple pour l’équipe ou le «Cholo» Simeone, qui Il a même été interrogé devant les graves problèmes de son «Atleti» pour avoir ajouté trois par trois et voir le but. Avec Joao Felix comme un grand danger offensif et la défense féroce comme récif une fois de plus, il promet d’être un adversaire très dur pour dépouiller la boîte de «matelas».

L’équipe de Madrid les verra dans une égalité difficile contre probablement l’équipe la plus en forme d’Europe, un Liverpool qui navigue leader leader en Angleterre et que dans le vieux continent une grande phase de groupes a caillé malgré sa défaite face à Naples. Sans aucun doute, la noix de coco a été mangée par la peinture de Simeone.