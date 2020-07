Liverpool identifie le candidat idéal pour la couverture du milieu de terrain

Photo par Adam Pretty / Bongarts / .

Selon 90min, Liverpool est intéressé à signer Weston McKennie de Schalke dans la fenêtre de transfert d’été.

Il a été signalé que la hiérarchie de Liverpool considère le milieu de terrain de 21 ans comme «une cible viable à long terme».

Le rapport affirme que les Reds surveillent l’international américain depuis 2017 et que le club croit qu’il pourrait être le candidat idéal pour intervenir à Anfield une fois que la récolte actuelle des milieux de terrain commencerait à décliner.

Il a également été affirmé que l’Américain souhaitait passer à la Premier League.

Quel gestionnaire a VENDU le HERO de votre club?

brid

530189

Quel gestionnaire a VENDU le HERO de votre club?

/static/uploads/2020/04/540877_t_1586186187.jpg

540877

centre

Statistiques

Selon WhoScored, McKennie a effectué 24 départs et quatre apparitions de remplacement en Bundesliga pour Schalke cette saison, marquant trois buts dans le processus.

Le milieu de terrain a effectué 19 départs et cinq apparitions de remplacement dans la ligue au cours de la campagne 2018-2019, marquant un but et fournissant quatre passes décisives, selon WhoScored.

Bonne signature pour Liverpool?

McKennie est un jeune milieu de terrain très bon et prometteur qui a bien progressé à Schalke.

Bien que Liverpool ait un département de milieu de terrain très fort, les Reds pourraient faire avec un joueur jeune et dynamique comme McKennie pour le long terme.

TF-Images / .

Dans d’autres nouvelles, les fans de Newcastle United réagissent aux rumeurs de Wout Weghorst