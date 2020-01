Liverpool | Jürgen Klopp sur la Coupe d’Afrique 2021: “ne peut pas être joué en janvier, c’est une catastrophe” | Premier League Angleterre

Mis à jour le 17/01/2020 à 13:43

La Premier League 2019-20 Ça ne s’arrête pas, mais l’entraîneur allemand pense déjà à l’avenir. Jürgen Klopp a un œil sur ce qui sera la saison prochaine où le Liverpool pourrait perdre jusqu’à trois joueurs majeurs dans son onze initial pour la Coupe d’Afrique des Nations 2021.

Il arrive que le pays hôte du tournoi de ce continent, Cameroun, il prévoit de réaliser la prochaine édition en janvier en raison des conditions météorologiques que le pays africain subit pendant les mois d’été, notamment en raison des pluies.

Cela affecterait particulièrement les clubs européens Les acteurs africains occupent des postes clés dans leurs projets, comme il arrive à Liverpool, qui perdraient leurs étoiles pendant un mois à cause du tournoi.

“Il faut penser comme un club et prendre des décisions, et savoir que pendant quatre semaines nous ne pourrons pas compter sur eux n’aide pas les joueurs africains», A déclaré Klopp lors d’une conférence de presse.

Serieuse “une catastrophe pour Liverpool” “Je ne peux plus respecter la Coupe d’Afrique, c’est un tournoi très intéressant, mais jouer en milieu de saison est un problème évident”, a-t-il ajouté. Et dans l’édition 2019, le tournoi a eu lieu en juin et a profité à tous les clubs européens.

Avec les vues sur United

Liverpool affrontera Manchester United dimanche pour la Premier League à Anfield et espère enfin avoir le Camerounais Joel Matip et le Brésilien Fabinho. “Ils se sont formés normalement, ils sont donc très probablement dans le groupe», A déclaré son entraîneur Jurgen Klopp vendredi.

Matip s’est blessé au genou fin octobre, alors que Fabinho l’a fait un mois plus tard, à la cheville.

