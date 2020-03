Liverpool, Klopp: “Je ne comprends pas le football que joue l’Atlético avec la qualité qu’il a”

Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool, a regretté l’élimination de son équipe lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions et a critiqué le jeu de l’Atlético: “Je ne comprends pas le football qu’ils jouent avec la qualité qu’ils ont. Ils pourraient faire un football adéquat, mais ils Ils tiennent ferme et frappent la contre-attaque. Nous acceptons la défaite mais je me rends compte que je suis un très mauvais perdant, surtout quand mes gars ont travaillé si dur contre des joueurs de classe mondiale qui défendent avec deux lignes de quatre. “