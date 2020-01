Liverpool, Klopp: “Notre premier objectif est d’obtenir le maximum de points”

SONDAGE

Eriksen à l’Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

30.01.2020 01:17 par Lidia Vivaldi article lu 1349 fois

© photo par Imago / Image Sport

Avec victoire sur West Ham dans la récupération du 18e jour, le Liverpool atteint l’objectif de battre tous les adversaires du championnat actuel, consolidant son leadership avec 19 points d’avance sur Manchester City deuxième du classement. A la fin du jeu Jürgen Klopp cependant, il a tenu à souligner que rien n’a encore été décidé et que le gros avantage sur ses adversaires ne doit pas laisser place à des chutes de tension. Ce sont les mots de l’entraîneur des Reds publiés à la BBC:

“Notre premier objectif est d’obtenir le maximum de points pendant la saison, ce qui peut arriver d’ici à la fin du championnat, personne ne peut le savoir. L’année dernière, nous avons atteint 97 points et personne n’aurait dit que c’était possible au début de la saison. Maintenant, nous avons encore beaucoup de jeux à jouer, 17 de plus, et nous ne devons penser à rien d’autre. Nous devons simplement continuer notre chemin. Rien n’est encore décidé, nous n’avons pas l’impression d’avoir encore rien conquis. Tout ce que nous faisons, c’est jouer à un jeu, et quand c’est fini, respirez profondément et pensez à la prochaine.

Pendant le jeu, je pensais que certains joueurs avaient besoin d’un mot ou deux, c’est mon travail. Il peut y avoir une situation où les adversaires reçoivent suffisamment pour marquer un but, et mon travail consiste à maintenir l’attention des joueurs sur le présent. Oxlade-Chamberlain a joué des matchs exceptionnels, c’est un joueur complet, il a encore beaucoup à montrer. “

