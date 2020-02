Liverpool, Klopp: «Qui gagne le championnat? Lazio, ont Leiva et Immobile. Sur Juve … ‘| marché

Jurgen Liverpool manager Klopp, a été interviewé par RaiSport: “Qui gagne le championnat? Lazio. Il a Lucas Leiva qui était ici à Liverpool, et Immobile qui était un de mes joueurs au Borussia Dortmund. Je les encourage: je suis désolé pour Sarri, mais la Lazio est faire une belle saison, c’est une surprise. La Juve a l’équipe la plus riche, c’est ma préférée. Il suffit de voir quelle équipe a, quelles personnes vont sur le banc et qui n’y va même pas, pour croire que c’est la plus forte. La saison dernière J’ai commencé à penser que nous pouvions gagner la Ligue des champions lorsque nous avons éliminé Barcelone en demi-finale. Cette année, le grand rival est l’Atletico Madrid parce que c’est l’équipe que nous affrontons au deuxième tour. ”