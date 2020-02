Liverpool “ laisse tomber le football ” sur Suarez

Date de publication: vendredi 28 février 2020 10:50

Liverpool “a laissé tomber le football” suite à la gestion de l’affaire d’abus racial de Luis Suarez contre Patrice Evra, selon l’ancien directeur du football du club, Damien Comolli

Suarez a été condamné à huit matches de suspension par la Football Association après avoir été reconnu coupable de faute pour avoir utilisé des Manchester United défenseur Evra, qui comprenait une référence à la couleur du défenseur, à Anfield en octobre 2011.

LiverpoolLes joueurs ont réagi à la suspension en portant des t-shirts avec le visage de Suarez avant un match de Premier League avec Wigan en décembre 2011 en signe de soutien à leur attaquant.

Et Comolli dit qu’il a beaucoup de regrets pour cet incident et que lui et le club ont laissé tomber beaucoup de gens, y compris Suarez lui-même.

“Je regrette à peu près tout”, a déclaré Comolli au podcast Ornstein et Chapman de l’Athletic.

«Je regrette notre attitude, je regrette la façon dont nous l’avons abordée, je regrette ma réaction au tribunal FA. Je me suis assis là pendant les deux ou trois jours. Je n’ai pas bien réagi quand ils ont prononcé la sentence parce que je n’étais pas d’accord à l’époque.

«Ce fut probablement le pire moment de ma carrière à cause de la frustration. Nous nous sommes isolés du reste du monde et ce n’était pas la bonne chose à faire.

«Nous aurions dû prendre des conseils de l’extérieur, des conseils juridiques mais aussi des conseils en relations publiques, de la part de quelqu’un qui n’a pas été pris dans la tempête, qui dirait« attendez, vous devriez vous réveiller, car la réalité à l’extérieur n’est pas ce que vous ressentez intérieurement. . “

Comolli a ajouté: «Le fait que ce soit un joueur de Manchester United a presque rendu les choses mille fois pires qu’elles auraient dû l’être.

«Nous avons réagi de la pire façon parce que c’était Manchester United et la rivalité entre les deux clubs. Je pense que nous n’avons pas pris soin de Luis comme nous aurions dû. Nous ne lui avons donné ni la défense ni les conseils qu’il aurait dû recevoir.

«Habituellement, je vois les joueurs comme mes enfants. C’était la première fois que je sentais que j’avais vraiment laissé tomber un joueur. Nous avons laissé tomber le club, nous avons probablement laissé tomber le football aussi parce que nous avons mal agi.

“La seule excuse que je puisse trouver, s’il y a une excuse, est qu’aucun d’entre nous n’avait jamais été confronté à quelque chose comme ça auparavant et nous ne savions tout simplement pas comment le gérer, des propriétaires à la base. Vous auriez dû voir la réaction des propriétaires à tout cela.

«Ils étaient plus que du côté de Luis et voulaient être du côté de Luis. Même au niveau du conseil d’administration où vous pensez que ces personnes sont éloignées de la situation et peuvent vous aider, elles ont été prises aussi émotionnellement dans la tempête que nous. C’était tout faux. “

