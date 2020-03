Liverpool levé en poursuite pour un objectif de 90 millions de livres sterling après la décision de la Juventus

Date de publication: dimanche 15 mars 2020 11:36

Liverpool semble avoir reçu un coup de pouce majeur dans ses efforts pour recruter le milieu de terrain du Bayer Leverkusen Kai Havertz cet été.

Le patron des Reds Jurgen Klopp a désigné le milieu de terrain allemand comme une cible de choix alors qu’il cherche à renforcer son équipe la saison prochaine, avec Liverpool aurait eu une offre pour le joueur refusée l’été dernier.

Havertz a une autre saison impressionnante pour Leverkusen, marquant 10 buts et ajoutant huit passes décisives en 34 apparitions jusqu’à présent cette campagne, et cela a également suscité un intérêt significatif de la Juventus pour le joueur de 20 ans.

Cependant, selon la publication italienne Calciomercato, les géants de Turin ne sont pas disposés à répondre au prix demandé de Leverkusen à 73 millions de livres sterling (80 millions d’euros) pour le talentueux milieu de terrain.

Le rapport affirme également qu’en raison du nombre d’équipes intéressées par le jeune, la Vieille Dame ne prendra même pas la peine d’essayer de négocier pour un prix inférieur.

Leverkusen a réussi à garder Havertz au club l’été dernier, mais comme le contrat du jeune se termine en 2022, ils doivent maintenant faire face à une décision majeure dans la prochaine fenêtre de transfert.

Si Bayer choisit de ne pas vendre le joueur pendant l’été, ils courent alors le risque que Havertz réduise son contrat actuel et laisse un libre à l’avenir.

Cependant, le manager de Leverkusen, Peter Bosz, a insisté pour que le joueur ne quitte pas le club pour moins de 90 millions de livres sterling.

“Kai a 20 ans, mais c’est déjà sa quatrième saison en Bundesliga”, a déclaré Bosz à la publication néerlandaise Algemeen Dagblad.

«Cela en dit long. Tout le monde en Allemagne le voit comme un enfant prodige. Il est originaire d’Aix-la-Chapelle, est ici depuis l’âge de huit ans. Joli garçon avec qui travailler. Intelligent. Il joue également du piano.

«Nous avons vendu son copain, Julian Brandt, au Borussia Dortmund l’été dernier. Havertz est soudainement devenu encore plus un accroche-regard.

«Beaucoup de choses lui sont venues avant les vacances d’hiver. Nous avons perdu le derby à Cologne et trois jours plus tard, également à domicile contre Hertha Berlin. Soudain, tout le stade l’a sifflé. Il a été dévasté par cela. “Pourquoi les gens me détestent-ils?” Ensuite, il est juste un autre jeune de 20 ans et vous expliquez: “Ils ne vous détestent pas, mais c’est comme ça que ça se passe”.

«Pendant la pause hivernale, nous avons montré des images montrant qu’il n’avait pas suffisamment atteint la boîte. Maintenant, il le fait plus souvent. Sa part de buts et d’aide a grimpé en flèche.

“Il ne peut pas être retenu jusqu’à l’été prochain. Ce sera un transfert de 100 millions d’euros.

“Qu’est ce que je dis? Plus de 100 millions! »

