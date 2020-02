Liverpool, Manè: “Premier objectif est notre objectif, ça se passe bien. J’ai travaillé dur pour rentrer”

Une autre victoire pour Liverpool qui a battu Norwich 1-0 à l’extérieur. Après la course aux micros Sky Sports, Sadio Manè est intervenu qui est revenu après la blessure et a signé le but gagnant: “Ce n’était pas facile car en tant que footballeur tu veux jouer tout le temps. J’ai dû faire attention, travailler dur et revenir et en même temps j’ai vu l’équipe et les gars faire du bon boulot. Premier? C’était l’objectif depuis le début et nous faisons très bien. Nous ferons tout notre possible pour continuer de la même manière “.