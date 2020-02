“Liverpool me donne de l’admiration”

Diego Simeone ne voit pas de “pessimisme”, mais “d’optimisme et d’illusion” pour le match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions contre Liverpool, une équipe qui “restera sûrement dans l’histoire” et celle qu’il recevra mardi dans un Wanda Metropolitano qui “va éclater”.

17/02/2020 à 23:10

CET

SPORT.es

“C’est un match à deux reprises. Et Je ne doute pas que le double jeu, il y a 50% de chances pour tout le monde, il n’y a pas de différences, il n’y a pas de possibilités maximales … C’est un match. Et dans un match, tout est possible “, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse massive au stade.

“Je ne vois pas de pessimisme. Je vois de l’optimisme, de l’enthousiasme, un stade qui va éclater, certains joueurs avec une envie de jouer impressionnante … Nous préparons le match avec la plus grande passion et enthousiasme que nous ayons “, a déclaré l’entraîneur, qui a prévenu:” La seule chose qui compte, ce sont les faits. Les mots servent à générer des aperçus. “

Liverpool balaie l’Angleterre, en plus d’être l’actuel champion d’Europe; L’Atlético voyage avec des doutes. “Je n’apprécie pas comment j’aimerais y arriver. Nous sommes en ce moment, demain nous avons un rival important et je fais beaucoup confiance à mes joueurs. Je sais que le stade va exploser. De la même manière qu’ils ont un stade dynamique, ce qui nous fera souffrir dans la de retour, demain, la même chose se produira à Wanda “, a-t-il dit.

“Je fais beaucoup confiance à mes joueurs. Beaucoup”, a encore récité Simeone, récupérant Diego Costa dans l’appel: “Il s’améliore, il grandit, il s’entraîne avec enthousiasme et enthousiasme et c’est au sein du groupe de 19 joueurs qui sont concentré et ont la possibilité d’être dans le jeu. “

Cela ne change pas la façon de préparer le match pour Simeone car Liverpool est l’adversaire. “Nous le faisons de la même manière, soit contre tout adversaire qui nous touche. Nous n’avons aucune préférence pour le préparer avec une plus grande attitude envers un certain rival qui a un pouvoir économique ou un pouvoir important parmi les meilleures équipes du monde. Nous préparons le match avec le attitude gagnante “, at-il dit.

Compliments au rival

Mais le moment de Liverpool s’est démarqué: “Nous allons rencontrer une grande équipe, très bien entraînée par un entraîneur différent (Jürgen Klopp), avec des alternatives au sein de son jeu dans l’équipe qui lui permet de jouer du kickback, positionné, avoir de la force dans le jeu aérien …“

“Il l’a créé pendant toutes les années où il a été dans le club. Et même avec le départ de Coutinho qui a semblé déclencher le départ de l’équipe; au contraire, l’équipe était responsabilisée et cela parle très bien du club, de l’entraîneur et Joueurs de football de Liverpool “, a-t-il déclaré.

Simeone voit des «traits» similaires entre les deux ensembles en termes «d’intensité et de compétitivité». “En ce sens, nous sommes similaires dans les équipes qui montrent nos caractéristiques en tant qu’entraîneur. Ensuite, le potentiel que les joueurs vous donnent vous fait jouer différemment”, a déclaré l’entraîneur.

Et il a terminé: “Nous avons toujours parlé de grandes équipes au fil du temps etCe Liverpool restera sûrement dans l’histoire, car il a des records différents de toutes les équipes que nous avons admirées; beaucoup plus vertical, changeant … Il suscite l’admiration pour le rival“.

[��] APPEL

Vous les avez ici! Découvrez la liste des #AtletiLFC

⭐ #UCL | ⚪ # AúpaAtleti pic.twitter.com/xoty29tQGV

– Atlético de Madrid (@Atleti) 17 février 2020