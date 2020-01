Liverpool mène la XI Champions League idéale »

Mercredi 15 janvier 2020

Comme chaque année, l’UEFA a dévoilé l’idéal de 11 joueurs évoluant en Ligue des champions 2018-19, où Liverpool a couronné la couronne. Cinq équipes sont celles qui figurent dans la liste, qui met également en évidence cinq joueurs «rouges» et les figures de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Avec plus de deux millions de suffrages exprimés en six semaines, l’UEFA a dévoilé l’équipe idéale de l’année 2019 pour la Ligue des champions, qui comprend cinq footballeurs de l’actuel monarque de la compétition continentale, Liverpool by Jurgen Klopp.

Le gardien de but Alisson Becker, le défenseur Virgil Van Dijk, les latéraux Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson, ainsi que Sadio Mané, mènent la liste et démontrent la suprématie des «rouges».

Le premier à figurer sur la liste est le gardien brésilien de 27 ans, qui était le meilleur dans sa position la saison dernière, dans lequel il a également remporté le meilleur FIFA et le prix Yashin dans le Ballon d’or comme le meilleur gardien de but

D’un autre côté, Arnold et Robertson sont apparus pour la première fois sur la liste, devenant les meilleures latérales d’aujourd’hui. Le quatrième homme de l’équipe dirigée par Jürgen Klopp est le défenseur des Pays-Bas, Virgil Van Dijk, qui à 28 ans est devenu un véritable mur pour les attaquants rivaux, pour sa deuxième apparition consécutive dans l’idéal 11.

Au milieu de terrain se détachent les figures de Kevin De Bruyne et Frenkie De Jong, le dernier d’une grande saison à Ajax, avant son déménagement à Barcelone.

En face, quatre monstres de football modernes apparaissent. Lionel Messi et Sadio Mané mènent l’offensive des gangs, tandis que Cristiano Ronaldo partage le centre de l’attaque avec le Polonais Robert Lewandoski, deux artilleurs redoutables qui obtiennent des scores où qu’ils jouent.

Il convient de noter que ‘Lewa’ fait ses débuts dans l’équipe idéale, tout comme African Mané, récemment élu meilleur joueur de son continent.

🎇 #TeamOfTheYear 2019 dévoilé! 🎇

Plus de 2 millions de votes ont été exprimés – merci d’avoir participé! 🙌

– UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 15 janvier 2020