Liverpool ne remporte le titre que lors d’une “ mauvaise ” saison de Premier League …

“KEPA ARRIZABALAGA craint de payer le prix des problèmes défensifs de Chelsea.”

Exclusivité de demain: Unai Emery a peur d’être renvoyé par Arsenal pour avoir été un peu merdique.

Pauvre patrouille

Comme Mediawatch est un joueur d’équipe, il s’aventure souvent en dehors de sa petite bulle vers des endroits tels que La boîte aux lettres. Et la récente discussion là-bas a concerné le niveau général de cette saison de Premier League.

Stan Collymore a clairement envoyé ses pensées sous un autre alias, car il est ici dans le Daily Mirror de toujours dire ce qu’il pense de «Liverpool est brillant, mais le Prem s’aggrave, en particulier ses soi-disant rivaux».

“À l’exception des leaders en fuite Liverpool, la Premier League a été mauvaise cette saison.”

Eh bien, cela dépend entièrement de la façon dont vous définissez les «pauvres». Leicester sera en désaccord. Il en va de même pour Sheffield United, et peut-être même pour les loups, Everton, Newcastle, Southampton et autres. Ils semblent tous faire mieux que prévu.

Rappelez-vous, Southampton “est la quintessence d’une équipe moyenne”. Pas vrai, Stan?

Stupide entraîneur des champions d’Europe et du monde en titre, qui a déclaré samedi:

«Avant tout, je dois vraiment dire, wow, Southampton – quelle équipe c’est. Je suis depuis si longtemps dans le football et je n’ai jamais vu un tel retournement. Quand je les ai vus jouer à domicile contre Chelsea il y a des mois, j’étais vraiment inquiet. Faire ce genre de retournement est tout simplement exceptionnel. La configuration qu’ils ont vous pose constamment des problèmes, si vous faites les mauvaises choses – ce que nous avons fait en première mi-temps à certains moments. Leur défense est vraiment bonne et leurs contre-attaques sont exceptionnelles. Ingsy et Long, ce qu’ils font là-bas à l’avant, comment ils ont été soutenus par le milieu de terrain et les ailiers, est tout simplement exceptionnel. »

Oh, Jurgen. Ils sont «la quintessence d’une équipe moyenne», mon pote.

Et comme pour Wolves et Sheffield United, Stan est prêt pour cet argument. Évidemment.

“Les gens diront que les performances de Sheffield United cette saison et des Wolves la saison dernière réfutent ma théorie.”

Est-ce parce qu’ils réfutent votre théorie?

“Et le fait que nos équipes aient atteint les huitièmes de finale en Europe montre sûrement la force de nos équipes.”

Eh bien maintenant, vous rendez cela trop facile…

“ Mais Liverpool est la seule équipe qui n’a pas déjà perdu au moins six matchs – City a perdu autant que Wolves – et il n’y a aucun moyen que les Blades ou les Molineux finissent dans les quatre premiers, ils nous taquinent juste avec la perspective en ce moment.

Ils sont respectivement cinq et six points hors quatrième. Et comme vous le dites vous-même, «les plus grosses équipes ne sont pas aussi bonnes qu’elles». Alors pourquoi “nous taquinent-ils simplement avec la perspective en ce moment”? Sur quoi basez-vous l’idée qu’ils vont tomber?

“Le problème est que trop de clubs ont aujourd’hui la mentalité de” Restons en Premier League et pas plus “.»

Nous ne sommes pas nécessairement en désaccord, mais qu’est-ce que cela a à voir avec Sheffield United?

“Sheffield United est une équipe décente, mais elle ne devrait pas se situer près des cinq ou six premiers.”

Pourquoi? Parce qu’ils sont Sheffield United? Ils sont vraiment très bons…

«Entre le milieu et la fin des années 90, ils auraient été 12e ou 13e, et cela aurait été perçu comme une bonne saison.»

Entre le milieu et la fin des années 90, vous auriez trébuché sur vos propres lacets en essayant de suivre les moitiés centrales qui se chevauchent. Vous voyez, vous n’êtes pas le seul à pouvoir faire des suppositions aléatoires basées sur absolument rien.

Ensuite, Stan laisse entendre que cette Aston Villa n’est pas “aussi bonne que celle qui a été reléguée en 2016”. Et c’est vraiment hilarant. L’équipe actuelle compte 25 points avec sept victoires et 32 ​​buts après 25 matchs; l’équipe qui a chuté il y a quatre ans l’a fait avec 17 points, trois victoires et 27 buts après 38.

“Une compétition, par sa définition même, est quelque chose dans laquelle toutes les personnes impliquées ont au moins une chance extérieure de gagner quand elle commence, mais ce n’est plus le cas et en vérité cela ne l’est plus depuis un certain temps.”

Leicester a propulsé cette incroyable équipe d’Aston Villa au titre il y a quatre ans.

«Sauf une ou deux exceptions, vous pourriez à peu près prédire ces jours qui finiront dans la moitié inférieure au début de la saison. Et vous pouvez également vous classer parmi les huit premiers. »

Assez.

1. Manchester City

2. Liverpool

3. Éperons

4. Chelsea

5. Arsenal

– Stan Collymore (@StanCollymore) 3 août 2019

6. Manchester United

7. Loups

8. Leicester

9. Everton

10. Watford

– Stan Collymore (@StanCollymore) 3 août 2019

Vous voyez, tout ce que vous avez écrit donne l’impression que vous avez vu venir. Vous ne l’avez clairement pas fait.

Vous avez vraiment cloué Everton, l’esprit. Oublions tout le truc Tottenham, Arsenal, Leicester et Watford. Sheffield United était vraisemblablement 12e ou 13e dans ce tableau prévu, aussi…

Reddy, stable, partez!

Il ne faut pas sous-estimer la quantité de recherches consacrées aux exploits journalistiques les plus ridiculisés – la «longue lecture» tant redoutée. Ils nécessitent un travail minutieux en termes non seulement de rassembler des informations, mais de les distiller dans un format d’article intéressant.

Prenez la dernière offre de Melissa Reddy pour L’indépendant par exemple. Ce sont 1 743 mots bien informés sur la façon dont Liverpool aborde et opère sur le marché des transferts.

Prenez ensuite les titres suivants:

“Marcus Rashford et Heung-min Son” admirés “par Jurgen Klopp et l’équipe de transfert de Liverpool” – Daily Mirror.

“L’équipe de transfert de Liverpool et Jurgen Klopp sont de” grands admirateurs “de Marcus Rashford et Son Heung-min” – Le métro.

“Objectif de transfert de choc de Man Utd, position de Rashford à Liverpool, Chelsea prépare deux accords d’été” – Daily Express.

Chacun d’eux est basé sur une ligne enterrée dans l’un des 47 paragraphes Reddy a écrit:

“L’équipe de recrutement et Klopp sont de grands admirateurs de Heung-min Son et Marcus Rashford, à titre d’exemples, mais cet intérêt est sans importance étant donné qu’aucun d’eux ne leur est accessible.”

Donc, à partir d’une fonctionnalité approfondie, nous avons une histoire basée sur 28 des 1743 mots (environ 1,6% de ce que Reddy a écrit) qui se résume essentiellement à “ Liverpool pense que deux des meilleurs attaquants de la Premier League sont bons mais savent qu’ils peuvent ” t les signer ».

Merci. Pour. Cette.

Pourquoi cela règne-t-il toujours sur moi?

“La ville risque de devenir l’un des pires champions en titre de l’histoire du Prem” – Le soleil.

Bien sûr, mais selon la métrique que vous utilisez – le nombre de points qu’un ancien champion a terminé derrière la première place la saison suivante – la défense de Manchester United 2013/14 devrait être meilleure.

Un rappel qu’ils ont terminé 7e avec 13 points de plus que City après 25 matchs. On ne se sent pas * comme s’ils étaient de meilleurs champions en titre.

Mount doom

“Mason Mount salue le combat pour conserver sa chemise d’Angleterre” – Graeme Bryce, Le soleil.

Mason Mount n’a jamais commencé de matchs consécutifs en Angleterre. Mason Mount était un remplaçant lors du dernier match de l’Angleterre. Mason Mount devrait se féliciter de la lutte pour avoir un maillot de l’Angleterre avant de «s’y accrocher».

Plus sauvage dans l’âme

“Plus Sheffield United continue de gagner, plus vous vous rendez compte que si Chris Wilder ressemblait à Marco Silva, il gérerait désormais un grand six” – Dave Kidd, Le soleil.

Mediawatch apprécie la variation de suggérer qu’un manager britannique serait plus haut dans l’échelle de coaching proverbiale s’il avait l’air continental, plutôt que le point laborieux de Sam Allardyce d’avoir plus d’opportunités si vous avez l’air étranger ou si vous avez un nom différent.

Chris Wilder ne se souciera probablement pas trop de «gérer un big-six club» alors qu’il est en charge d’un top six, l’esprit.

Prendre le Mik

Le site Web de SunTitre: «Le ratio de victoires épouvantable d’Arteta à Arsenal WORSE que Ljungberg et Emery et l’Espagnol ont le deuxième pire record depuis la Première Guerre mondiale»

Titre alternatif: «Mikel Arteta a remporté autant de ses dix premiers matchs en tant que manager d’Arsenal que Unai Emery l’a fait lors de ses 13 derniers matchs, après avoir repris une équipe en difficulté qui n’était pas la sienne, dans son tout premier rôle d’entraîneur senior. Et il a littéralement perdu une fois. Et est en charge depuis environ un mois et demi »

Bien sûr, c’est un titre plus long (mais pas pour MailOnline). Mais c’est moins ridicule.

Un jeu d’enfant

“Theo Walcott a marqué en 15 saisons consécutives maintenant, c’est un adorable enfant et un grand pro” – Stan Collymore, Daily Mirror.

Il a 32 ans le mois prochain, Stan.

