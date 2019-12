Liverpool, news: Alex Oxlade-Chamberlain ne jouera plus cette année en raison d'une blessure, a confirmé Jurgen Klopp Angleterre

Mis à jour le 24/12/2019 à 14:04

Le milieu de terrain Alex Oxlade-Chamberlain Le reste de l'année sera bas pour une blessure au ligament de la cheville droite, comme l'a confirmé son entraîneur, l'Allemand Jurgen Klopp. La perte du joueur anglais rejoint celles de Dejan Lovren, Joel Matip et Fabinho dans le Liverpool, qui évoluent bien mais sont toujours en dehors de l'équipe.

Le joueur a été blessé en finale de la Coupe du monde des clubs contre Flamengo et perdra des matches contre Leicester, jeudi prochain et contre Wolverhampton le dimanche suivant. L'évolution de la maladie déterminera le temps d'arrêt du joueur.

«Cette année, Oxlade ne pourra plus jouer. Nous avons trois ligaments à la cheville et l'un d'eux est endommagé. J'ai moi-même eu cette blessure il y a des années. Cela peut être plus ou moins long ou rapide. On verra. Ce qui est clair, c'est que je n'ai pas la possibilité de jouer jeudi. Il n'a aucune chance de jouer en 2019 », a résumé l’entraîneur «Rouge».

En revanche, l'entraîneur de Liverpool n'a pas ignoré la nomination de l'Italien Carlo Ancelotti comme nouvel entraîneur d'Everton, et lui a souhaité le meilleur dans sa phase de football anglais. N'oubliez pas que les deux équipes s'affronteront début 2020 en Coupe d'Angleterre.

"La Coupe ne peut pas aller plus loin pour le moment. Il y a trois matchs très importants au milieu et maintenant je ne peux pas penser avec ça. Avec lui, la relation a toujours été quelque chose de spécial. Alors maintenant, nous nous réunirons quelques fois au cours de l'année, plus souvent que nous ne sommes probablement habitués, mais c'est tout. J'aimerais dire que je vous souhaite bonne chance! .. Eh bien, c'est Noël, allez, je vous souhaite bonne chance"Il a dit.

