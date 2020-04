Liverpool obtient les signatures de Klopp dans un double raid de 120 millions d’euros

Liverpool est de plus en plus confiant de signer les deux principales cibles de Jurgen Klopp cet été, tandis que Man Utd a reçu un message ferme sur les informations selon lesquelles Cristiano Ronaldo pourrait retourner à Old Trafford cet été, selon l’Euro Paper Talk de mercredi.

LIVERPOOL SIGNERA DIEGO CARLOS ET TIMO WERNER CET ÉTÉ

Liverpool est de plus en plus confiant dans les accords pour signer deux de ses principaux objectifs cet été, selon des informations.

Les Reds ont gardé leur poudre relativement sèche depuis près de deux ans maintenant, seul Takumi Minamino est arrivé pour plus de 5 millions de livres sterling et depuis les 66,8 millions de livres sterling qu’ils ont dépensés pour faire venir le gardien de but Alisson Becker en juillet 2018.

Cependant, tout cela va changer cet été avec Liverpool prêt à faire entrer les deux joueurs au sommet de la liste des managers du manager Jurgen Klopp et du directeur sportif Michael Edwards.

Et selon SportBild, le désir de Klopp de faire venir Timo Werner à Anfield n’a “jamais été aussi grand” avec l’Allemand désespéré d’obtenir la signature de son compatriote cet été.

Les Reds ont été fortement liés à une décision de l’attaquant de RB Leipzig ces derniers mois, avec rapports suggérant qu’il a une clause de libération dans son contrat qui expire ce mois-ci.

Et en Allemagne, on croit de plus en plus que Liverpool sera la prochaine destination du tueur à gages, Klopp cherchant à renforcer l’une des attaques les plus meurtrières du monde et à offrir à Sadio Mane, Roberto Firmino et Mohamed Salah une couverture et une concurrence de qualité.

Et avec Werner ayant pillé 27 buts en 36 matchs cette saison, Klopp croit fermement que le joueur peut traduire cette forme en Premier League. Oubliez ce que dit Jamie Carragher!

Le prochain sur la liste de souhaits de Liverpool est un autre nom familier de Diego Carlos, le défenseur qui a connu une excellente saison avec Séville.

Selon les derniers rapports d’Estadio Deportivo, Klopp a fait du Brésilien sa priorité n ° 1 cet été et le seul homme qu’il souhaite signer en remplacement du Dejan Lovren au départ.

Ben White, la star de Leeds, a également été mentionné comme cible, mais Klopp mettra tous ses œufs dans le panier de Diego Carlos, les Reds augmentant leurs efforts pour faire venir le Brésilien.

Et selon Estadio Deportivo, Séville n’a toujours pas reçu de demandes de renseignements pour Carlos, mais s’attend fermement à ce que Liverpool présente une offre qu’ils ne peuvent pas refuser pour la moitié de centre.

Et la bonne nouvelle s’améliore pour Liverpool avec Julen Lopetegui identifie déjà le demi-centre de Porto, Diogo Leite, comme son remplaçant préféré.

Les offres pour les deux joueurs ramèneront Liverpool à environ 60 millions d’euros chacun – mais Liverpool et Klopp le verront comme de l’argent bien dépensé s’ils contribuent à maintenir la domination du club en Premier League dont ils ont profité cette saison.

ET PLUS D’EUROS GOSSIP

La Juventus a décidé que Cristiano Ronaldo resterait avec le club la saison prochaine “quoi qu’il arrive” et toute tentative de le signer par Man Utd, le Real Madrid ou le PSG fera l’objet d’une réfutation ferme (Calciomercato)

Tottenham a intensifié ses discussions avec les agents de Thomas Meunier ces derniers jours et gagne en confiance quant à un accord pour l’arrière droit du PSG, qui sera disponible en transfert gratuit (L’Equipe)

Le PSG a ciblé une décision pour l’arrière droit rennais Hamari Traoré, qu’ils considèrent comme le remplaçant de Meunier (L’Equipe)

Andre Onana a porté un coup aux prétendants Tottenham en admettant qu’il considère Barcelone comme «sa maison» et qu’il est prêt à y retourner en quittant l’Ajax cet été (Marca)

Chelsea a ouvert des pourparlers avec Dries Mertens sur un transfert gratuit pour le talentueux leader de Naples cet été (Gazzetta dello Sport)

Inter Milan demandera Antoine Griezmann en échange de l’attaquant Lautaro Martinez si Barcelone essaie de leur faire signer l’Argentin de 22 ans cet été (Gazzetta dello Sport)

Manchester United rivalise avec l’Inter Milan dans la course pour recruter le jeune bulgare Nikola Iliev, 15 ans (FC Inter News)

Xavi Hernandez garde la porte ouverte à une approche de Barcelone après avoir révélé qu’il se considère «plus que capable» de prendre en charge son ancien club (Marca)

Le milieu de terrain de l’Ajax Donny van de Beek – qui a été lié au Real Madrid et à Manchester United – suscite l’intérêt de “plusieurs clubs”, selon l’agent du joueur (Voetbal International)

L’attaquant italien Lorenzo Insigne devrait prolonger son contrat avec Naples jusqu’en 2025, malgré l’intérêt de Chelsea et de l’Inter Milan (Calciomercato)

Le RB Leipzig semble prêt à activer l’option d’achat de 30 millions d’euros sur l’attaquant rom Roma Patrick Schick après avoir décidé qu’il serait un investissement avisé (Kicker)

Manchester United a eu la chance de signer Andrea Belotti de Turin dans un accord à prix réduit cet été (Calciomercato)

Joao Cancelo est désespéré de quitter Manchester City et a identifié Barcelone comme son option n ° 1 (Sport)

Le talentueux attaquant de Banfield Agustin Urzi a nommé l’Atletico Madrid, la Roma, l’Inter Milan et le Benfica comme les quatre clubs qui ont exprimé leur intérêt à le signer cet été (Marca)

L’Inter Milan reste enthousiaste à l’idée d’un accord pour Arturo Vidal à Barcelone – mais le prix demandé de 20 millions d’euros pour la Liga reste un problème pour eux (Tuttosport)

Le milieu de terrain de Chelsea N’Golo Kante fait partie d’une liste restreinte de trois cibles de transfert dans sa position établie par le Real Madrid, avec la cible de Man Utd Eduardo Camavinga et Boubakary Soumare – recherché par Liverpool – également sur leur liste de souhaits (AS)

Tottenham a déjà pris contact avec le gardien Andre Onana après avoir obtenu la permission de quitter l’Ajax cet été dans le cadre d’un accord de 50 millions d’euros (Sport)

L’AC Milan cherchera à signer un objectif d’Arsenal évalué à 40 millions d’euros avec Arkadiusz Milik de Napoli s’ils ne parviennent pas à convaincre Zlatan Ibrahimovic de prolonger son séjour au San Siro (Corriere dello Sport)

Barcelone tentera de faire signer l’attaquant suédois Alexander Isak de la Real Sociedad s’ils échouent à débarquer Lautaro Martinez de l’Inter Milan (Marca)

Chelsea et Arsenal ont été informés que Philippe Coutinho souhaitait revenir en Premier League et Barcelone lui permettrait de partir pour seulement 75 millions de livres sterling et, ou un prêt d’une saison, avec son salaire également complété (divers)