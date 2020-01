Liverpool ouvre une avance de 16 points avec une victoire confortable sur Man Utd

Date de publication: dimanche 19 janvier 2020 6:23

La poussée de Liverpool vers un premier titre de Premier League s’est poursuivie avec une victoire convaincante 2-0 sur ses rivaux de Manchester United.

L’équipe de Jurgen Klopp a dominé toutes les compétitions cette saison, et était une fois de plus au-dessus de ses adversaires alors qu’un United incohérent visitait Anfield.

United est la seule équipe à avoir récolté des points au large de Liverpool en championnat ce trimestre, le match retour se terminant par un nul, mais cette fois-ci – soutenu par le fait que les concurrents les plus proches, Manchester City et Leicester, ont tous les deux glissé ce week-end – Liverpool suintait confiance et classe.

Liverpool a rapidement pris les devants lorsque Virgil van Dijk s’est élevé au-dessus du nouveau capitaine des États-Unis, Harry Maguire – ayant récemment révélé ses pensées pour être dépassé en tant que défenseur le plus cher du monde par lui – pour rentrer à la maison.

Les Reds pensaient avoir doublé leur avance lorsque Roberto Firmino a bouclé le ballon dans le coin le plus éloigné, mais VAR l’a exclu sur la base d’un autre défi aérien de van Dijk sur le gardien David De Gea – dont les accès de colère lui ont valu un carton jaune.

Il y a eu un deuxième but refusé lorsque Alex Oxlade-Chamberlain a joué un ballon intelligent à Georginio Wijnaldum pour que le Néerlandais finisse, mais le marqueur a été correctement jugé comme étant de hors-jeu de près par le juge de touche.

Liverpool est sorti des pièges après la pause, et Jordan Henderson a eu la première grande chance de la seconde mi-temps après avoir franchi les lignes défensives de United, mais De Gea a fait un arrêt du bout des doigts pour le refuser – en corrigeant sa réservation précédente.

Les chances avaient été rares pour United, quand Anthony Martial est arrivé derrière la ligne arrière de Liverpool juste avant l’heure. Cependant, le Français a arraché son tir avec trop de puissance et il a volé large.

Peu de temps après, une habileté de Wijnaldum a déclenché une contre-attaque à Liverpool, avec le milieu de terrain en train de filer la balle pour Sadio Mane sur sa gauche – uniquement pour que l’ailier soit largement montré par la défense unie, le forçant à jouer un tir faible large avec son pied gauche.

United a commencé à mettre un peu plus de pression sur les hôtes, gérant plus de tirs dans la seconde moitié que la première – avec l’absence de Marcus Rashford, devrait être absent pendant 2-3 mois avec un problème de dos, un facteur de leur manque d’efficacité – et cela a incité Klopp à apporter quelques changements.

Dans le cadre d’une double substitution tard, Fabinho est venu pour son retour tant attendu de blessure, offrant à Liverpool la protection supplémentaire au milieu de terrain dont ils avaient besoin.

Profondément dans le temps d’arrêt, Liverpool a bouclé les trois points lorsque Alisson a choisi Mohamed Salah sur une pause rapide, l’Égyptien gardant son sang-froid en se rapprochant du but pour rentrer à la maison après De Gea.

Cela a créé une atmosphère joyeuse à Anfield, les fans se sont mis à chanter “Nous allons gagner la ligue” – montrant à quel point ils sont confiants de mettre fin à leur longue attente.

