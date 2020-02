Liverpool parvient à un accord pour lier l’héritier de Mohamed Salah, Harvey Elliott

Date de publication: jeudi 27 février 2020 8:17

Harvey Elliott, un jeune talentueux de Liverpool, a convenu des conditions pour signer son premier contrat professionnel à Anfield, le jeune étant sur le point de signer un contrat de trois ans pour son 17e anniversaire.

L’athlète de 16 ans a rejoint les Reds de Fulham l’été dernier dans le cadre d’un accord qui coûterait aux Reds jusqu’à 7 millions de livres sterling. – et il a déjà eu un impact à Anfield après avoir joué sept fois cette saison.

Mais en raison des règles du YTS, Liverpool n’a pas été en mesure de fixer Elliott à un contrat professionnel jusqu’à son 17e anniversaire. Mais l’adolescent devant avoir 17 ans en avril, Liverpool a maintenant convenu des termes d’un accord jusqu’à l’été 2023, le nouvel arrangement devant entrer en vigueur le 1er juillet.

En outre, si bien noté par Jurgen Klopp, le Daily Mirror affirme que Liverpool prévoit déjà d’égaliser Elliott jusqu’à un contrat de cinq ans plus long dès qu’il aura 18 ans – une durée de contrat qu’ils ne peuvent lui offrir que lorsqu’il atteindra cet âge en avril 2021.

Et malgré ses tendres années, Le patron de Liverpool des moins de 23 ans, Neil Critchley, affirme qu’Elliott est sur le point d’avoir un impact plus important dans l’équipe première du club.

«Il n’est pas trop loin car il s’entraîne régulièrement avec la première équipe, il a donc déjà été exposé en première équipe. Le directeur et le personnel pensent beaucoup de lui, » Critchley a déclaré après leur défaite en Coupe Carabao contre Aston Villa en décembre, au cours de laquelle Liverpool a joué son équipe des moins de 23 ans.

En effet, Elliott devrait avoir une autre occasion d’impressionner lorsque Liverpool affrontera Chelsea lors du cinquième tour de la FA Cup la semaine prochaine, Klopp étant impatient de voir comment il s’en sort dans un environnement plus éprouvant.

L’adolescent devrait jouer un rôle de plus en plus important pour Liverpool dans les années à venir et le pied gauche est déjà soigné par le club comme un héritier à long terme de Mohamed Salah.

Elliott est envisagé pour une première convocation des moins de 21 ans en Angleterre le mois prochain, avec les Young Lions face à Andorre et à la Turquie lors des éliminatoires de l’Euro 2021.

Elliott détient déjà deux records en tant que plus jeune à jouer en Coupe de la Ligue, à 15 ans et 174 jours, et le plus jeune à jouer en Premier League, à 16 ans et 30 jours, tous deux avec Fulham la saison dernière avant de rejoindre les Reds.

Salah, quant à lui, a été informé par un homme d’Arsenal qu’il ferait une énorme erreur en abandonnant Anfield pour un transfert au Real Madrid cet été.