Liverpool pourrait être déclaré champion de Premier League »Soccer Press

Samedi 14 mars 2020

Comme l’Université catholique en 2019 après l’éclosion sociale, les “ rouges ” pourraient soulever leur premier trophée dans le nouveau format de la ligue anglaise sans jouer les matchs restants. Les directeurs de la Fédération anglaise doutent de la reprise du tournoi en raison de la crise des coronavirus.

La peur de la propagation rapide de COVID-19 en Europe et dans le monde entier a paralysé une grande partie de la compétition de football. L’Angleterre ne fait pas exception et face aux doutes et aux craintes d’une éventuelle reprise de la ligue anglaise, suspendue jusqu’au 4 avril, Liverpool pourrait être sacré champion de Premier League pour la première fois de son histoire et sans jouer les matchs restant.

Selon The Telegraph, qui avait déjà révélé le mois dernier l’absence de mesure qui réglemente ce qui se passe si le football anglais est raccourci, les directeurs de la Fédération anglaise (FA) et des clubs de Premier League seraient prêts à mettre fin à la saison, donnant des champions à ceux dirigés par Jürgen Klopp.

Les ‘rouges’ maintiennent une distance de 25 points avec leur poursuivant maximum qui est Manchester City et n’étaient qu’à deux jours de lever le trophée Premier s’ils gagnaient les deux matchs. C’est pourquoi il n’y aurait aucune objection à déclarer champion de Liverpool, car les complications viennent du bas du tableau.

À l’heure actuelle, Norwich City demeure au dernier rang, suivie d’Aston Villa, de Bournemouth, de Watford et de West Ham. Ces trois derniers ont les mêmes points au dix-huitième emplacement, donc la solution serait de bloquer les déclins et de jouer la saison prochaine avec 22 équipes. Avec cela, le Leeds de Marcelo Bielsa et West Bromwich Albion bénéficieraient de la promotion directe.

Le président de la FA, Greg Clarke, a également déclaré que “toutes les parties impliquées sont déterminées à mener à bien le programme national de compétition et sont en contact pour trouver les solutions appropriées à cet effet”. Mais la vérité est que le manager a estimé une suspension plus longue que prévu, donc la nouvelle pourrait être officialisée dans les prochains jours.