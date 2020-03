LIVERPOOL, ANGLETERRE – 10 MARS: (LE SOLEIL, LE SOLEIL LE DIMANCHE) Mohamed Salah de Liverpool lors d’une session de formation à Melwood le 10 mars 2020 à Liverpool, Royaume-Uni. Le Liverpool FC affrontera l’Atletico Madrid en huitièmes de finale aller de l’UEFA Champions League le 11 mars 2020. (Photo de John Powell / Liverpool FC via .)

Liverpool accueillera l’Atletico Madrid lors du match retour de son huitième de finale de Ligue des Champions ce soir. La partie espagnole a remporté le match aller 1-0, en grande partie grâce à une masterclass de Diego Simeone. Liverpool doit désormais faire face à une tâche difficile s’il veut se qualifier pour le prochain tour, mais c’est tout à fait possible.

Liverpool prépare le retour de la Ligue des champions à Anfield

Masterclass tactique d’Atleti

Diego Simeone a mis en place l’Atletico complètement défensivement. Même pour leur but dans un corner, seuls quatre joueurs de Los Rojiblancos étaient dans la surface, gardés par les onze joueurs de Liverpool. Quatre autres joueurs d’Atleti ont formé un filet de sécurité juste à l’extérieur de la boîte pour arrêter le compteur, tandis que tout le monde est resté en arrière.

L’Atletico était encore plus défensif après son but et n’a même pas permis à Liverpool de mettre un seul tir au but. Les trois fois finalistes finiront probablement par emballer la boîte à Anfield, essayant juste de conserver leur avance. Une victoire 1-0 de Liverpool entraînerait des pénalités, ce qui pourrait également être un résultat favorable pour la formation madrilène.

Pendant tout le match, Simeone redirigeait et donnait des instructions à ses joueurs, privant Liverpool de tout espace menaçant. Il a également passé beaucoup de temps à électrifier le club du Wanda Metropolitano. Simeone n’aura pas cet avantage à domicile au match retour, et la foule à Anfield jouera également un grand rôle dans le match.

Pendant le match, il était clair de voir que l’Atletico était parfaitement satisfait de son avance d’un but et permettrait à Liverpool de garder la possession du ballon. Liverpool avait 73% de possession de balle tout au long du match, mais peu de choses ont été utiles. L’Atletico a conservé sa forme défensive dans tous les domaines du champ, gardant les dirigeants de la Premier League à distance.

Une nuit malchanceuse pour Liverpool

Bien que le mérite soit dû à la masterclass tactique de Simeone, Liverpool ne jouait pas exactement à son meilleur. Ils ne semblaient pas trouver la dernière passe de tueur, qui devra changer si les Reds ont le moindre espoir d’avancer. Le dernier ballon de Liverpool était si pauvre. Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson ne pouvaient tout simplement pas livrer dans des situations normales pour eux. De nombreux autres joueurs ont également eu une soirée de repos.

Les trois premiers semblaient lents, les croix d’Alexander-Arnold n’étaient pas à la hauteur de sa qualité normale et Virgil van Dijk avait l’air maladroit. Les livraisons d’Arnold ont été très décevantes pour un couple, même en dépassant le but et en dehors du jeu. Sur les coups francs et les coins, il n’a pas non plus trouvé sa marque.

L’Atletico a également eu beaucoup de chance en marquant son but tôt, et c’est ce qui lui a permis de s’asseoir pour le reste du match.

Blessures

Les performances peu convaincantes de Liverpool au match aller peuvent être largement attribuées à l’absence de Jordan Henderson. Ces dernières semaines, Liverpool n’a pas eu la même apparence avec son capitaine disparu. Son leadership et son jeu sont vraiment le ciment qui unit Liverpool. Sans lui, ils ont perdu contre Watford et Chelsea, montrant sa valeur. Heureusement, Henderson sera de retour au match retour et, espérons-le, transformera Liverpool en son ancien nom.

Cependant, les Reds ont récupéré une autre blessure écrasante avant le match retour. Alisson sera absent avec une blessure musculaire et Adrian devra intensifier pour le match. Adrian est généralement un gardien solide pour Liverpool; il a tenu propre au début de la saison quand Alisson a été blessé, mais la semaine dernière, il a laissé un hurleur contre Chelsea, renversant le ballon et mettant Liverpool derrière. Alisson est un élément crucial de l’équipe, et avoir Adrian dans le but ne sera plus le même.

D’un autre côté, l’Atletico s’est installé très défensivement au match aller et portera probablement cette même tactique au second. Cela mettrait moins de stress sur Adrian, rendant l’absence d’Alisson moins perceptible. De plus, Liverpool peut toujours jouer avec des joueurs clés blessés. Lors du retour de la Ligue des champions la saison dernière contre Barcelone, les Reds étaient privés des joueurs vedettes Mohamed Salah et Roberto Firmino.

Alisson nous manquera beaucoup, mais Adrian, bien que parfois incohérent, est toujours un gardien solide et devrait être en mesure de se préparer pour le match, surtout si l’Atletico s’est installé défensivement. Avec le retour de leur capitaine, Liverpool sera considérablement renforcé dans tous les domaines du terrain. Ce jeu pourrait toujours aller dans les deux sens.

La deuxième étape

Liverpool a déjà effectué des retours en Ligue des champions à Anfield, et celui-ci devrait être beaucoup plus facile que le déficit de trois buts qu’ils ont dû affronter contre Barcelone la saison dernière.

L’Atletico tentera à nouveau d’exclure Liverpool, mais ce sera tout à fait la tâche de garder une feuille blanche pendant 90 minutes à Anfield. C’est possible, mais cette jambe a des facteurs qui la rendent très différente de la première.

L’atmosphère, en particulier les soirs de Ligue des Champions, est l’une des meilleures au monde. Ils auront besoin de la foule pour se présenter au prochain match, mais cela ne fait aucun doute, car ils se sont toujours présentés lorsque les Reds en ont besoin. Cela est démontré dans la statistique que la course invaincue de Liverpool en Europe à Anfield remonte à 2014.

Les Reds n’ont peut-être pas réussi un seul tir sur la cible au match aller, mais avec leurs supporters locaux derrière eux et les joueurs jouant à leur niveau normal, l’histoire à Anfield sera très différente.

Principale

Intégrer à partir de .