Liverpool prépare une offre ferme alors qu’Arsenal se joint à la recherche d’un défenseur de 20 millions de livres sterling

Date de publication: Mercredi 11 mars 2020 8:31

Un défenseur de Leeds prêté fera bientôt l’objet d’une approche de Liverpool, avec Arsenal également, tandis que l’équipe de Marcelo Bielsa est sur la piste d’un milieu de terrain de West Ham, selon Paper Talk de mercredi.

ARSENAL REJOIGNEZ LIVERPOOL, HOMME UTD À LA CHASSE POUR BEN WHITE

Arsenal a rejoint Manchester United et Leicester dans la chasse pour signer l’impressionnant défenseur de prêt de Leeds Ben White, selon un rapport.

Cependant, le quatuor pourrait être battu à mort par Liverpool, qui préparerait une offre ferme de 20 millions de livres sterling pour signer le défenseur de 22 ans, selon The Sun.

L’ancien inconnu White a rejoint Leeds pour un contrat de prêt d’une saison avec Brighton l’été dernier et a été une révélation absolue pour l’équipe de Marcelo Bielsa, jouant chaque minute de leur saison de championnat pour le Yorkshiremen haut de gamme.

Et même si Leeds voudra sans aucun doute signer le défenseur de manière permanente à la fin de la saison et s’il obtient une promotion, il est largement rapporté qu’ils pourraient être battus au poing avec une pléthore de formations établies de Premier League également dans la chasse pour le signer.

Évalué à environ 25 millions de livres sterling par Brighton, les Seagulls ont déjà annoncé leur intention d’accueillir le joueur – qui n’a pas encore fait ses débuts en championnat pour le club – dans leurs rangs la saison prochaine.

Mais il semble qu’ils auront du mal à conserver les services du défenseur si une grosse candidature venait à être présentée pour le défenseur cet été, Arsenal ajoutant leurs noms à sa liste de prétendants après la rencontre de troisième tour de la FA Cup des deux côtés plus tôt cette année. .

Arsenal tient également à payer le prix demandé de 25 millions de livres sterling pour un autre défenseur prêté sous la forme de l’homme de Manchester United Chris Smalling, qui a joué cette saison pour la Roma.

Liverpool, cependant, aurait mené la charge et est prêt à faire une offre ferme pour signer le défenseur afin de battre leurs rivaux au poing, le patron Jurgen Klopp étant prêt à laisser le défenseur expérimenté Dejan Lovren avancer cet été.

White, qui a également été utilisé dans un rôle de milieu de terrain cette saison pendant les absences occasionnelles de Kalvin Phillips, a également été regardé par Leicester, Man Utd et Chelsea avec son calme sur le ballon, la lecture du jeu, la lutte et la capacité de dépassement qui lui ont valu de gagner un tag en tant que futur international anglais.

Où qu’il finisse, et quel que soit leur sort, il semble que Brighton aura du mal à conserver ses services avant la saison 2020/21.

ET LE RESTE

Bournemouth, Norwich, Leeds et West Brom sont intéressés à recruter le milieu de terrain de la République d’Irlande Josh Cullen, 23 ans, de West Ham (Daily Mail)

Aston Villa envisage de mettre fin au prêt de Danny Drinkwater après que le milieu de terrain a été impliqué dans une violente altercation avec son coéquipier Jota (Daily Mail)

Les loups complotent pour 71 millions de livres sterling pour le milieu de terrain du Real Madrid James Rodriguez, selon des informations (Courrier quotidien)

Paul Pogba est prêt à consacrer son avenir à Manchester United alors que l’on croit de plus en plus qu’il peut mener une nouvelle ère de succès à Old Trafford (Daily Mail)

Des footballeurs paniqués ont tenu des réunions de crise sur le traitement de la crise du coronavirus, malgré le manque de soutien de l’Association des footballeurs professionnels (Daily Mail)

Les FA subissent des pertes de plusieurs millions de livres si elles sont obligées d’annuler des matchs ou de les organiser à huis clos en raison du coronavirus, car leurs polices d’assurance ne couvrent pas les épidémies de santé publique (Daily Mail)

L’Atletico Madrid garde un œil attentif sur l’attaquant d’Arsenal Alexandre Lacazette alors que Diego Simeone prévoit un remaniement estival (Courrier quotidien)

Mino Raiola dit que lui et d’autres «super-agents» comme Jorge Mendes sont à bord avec des plans pour un système de transfert alternatif qui pourrait fatalement endommager la FIFA (Daily Telegraph)

Dean Smith se bat pour son avenir en tant qu’entraîneur-chef d’Aston Villa, avec un match potentiellement crucial contre Chelsea ce week-end (Daily Telegraph)

L’ailier de Chelsea Willian a Arsenal, Tottenham et le Bayern Munich parmi les clubs le considérant comme un transfert gratuit en été (Daily Telegraph)

Deux personnalités sportives qui ont assisté lundi aux pourparlers de crise avec le gouvernement ont reconnu être plus convaincues que jamais après que la menace des coronavirus a été dévoilée lors d’un sommet “chaotique” (Daily Telegraph)

L’ancien recruteur de Manchester United, Jorge Alvial, a affirmé avoir déposé 40 rapports sur la starlette du Bayern Munich Alphonso Davies – mais le club n’a pas réussi à faire un pas (Le soleil)

Callum Hudson-Odoi est enfin sur la piste du retour de Chelsea – et espère être en action d’ici le début du mois prochain (The Sun)

Martin Dubravka sera inactif pendant au moins un mois après avoir endommagé ses ligaments médians du genou lors de la victoire 1-0 de Newcastle à Southampton samedi (The Times)

L’ancien patron de Manchester United, Sir Alex Ferguson, essaie d’aider le club à signer Jude Bellingham de Birmingham après avoir rencontré le milieu de terrain de 16 ans et ses parents lors de leur visite au terrain d’entraînement de United lundi. (Daily Star)

Michy Batshuayi de Chelsea pourrait être en route pour Crystal Palace, l’attaquant belge souhaitant rester dans un club de Londres alors qu’il cherche des matchs réguliers en équipe première (Daily Star)

Liverpool espère toujours signer l’attaquant belge Jeremy Doku, 17 ans, après une décision précédente du jeune Anderlecht (Daily Star)