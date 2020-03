Liverpool prévoit de vendre un joueur de 22 ans, les Rangers ne sont sûrement plus possibles – HITC

La recrue des Rangers Sheyi Ojo a sûrement raté sa chance de rester à Ibrox.

Les Rangers peuvent déjà préparer des plans pour le mercato d’été, l’équipe de Steven Gerrard ayant clairement besoin de travail à la fin de la saison.

Le Gers n’a pas encore atteint le Celtic, et sans argenterie à célébrer, Gerrard doit penser à des signatures de qualité pour renforcer son équipe.

Gerrard doit trier ses nombreuses options, car trop de joueurs se sont flattés de tromper cette saison, et Ianis Hagi serait mieux utilisé comme numéro 10 plutôt que comme ailier droit.

Sheyi Ojo est l’un de ces ailiers, et l’Echo de Liverpool affirme qu’il sera déchargé par Liverpool cet été sans avoir réussi à démarrer à Anfield.

Ojo, 22 ans, était censé être la prochaine grande chose lorsque Liverpool a battu une multitude de clubs pour signer le grand homme de Milton Keynes Dons en 2011, mais il n’a réussi que 13 apparitions pour les Reds.

Cette saison était une chance en or pour Ojo de vraiment briller chez les Rangers et de gagner un déménagement permanent, mais son opportunité l’a sûrement dépassé même si Liverpool le rend potentiellement disponible.

Ojo a été salué par Steven Gerrard comme étant “exceptionnel” en août, et a marqué trois buts et deux passes décisives dans la campagne des Rangers en Ligue Europa, mais n’a réussi aucun but et seulement deux passes depuis la fin octobre.

Ojo a montré des flashs de qualité, mais n’a jamais réussi à rassembler une série de performances suffisamment forte pour suggérer qu’il vaut la peine d’investir dans le long terme.

L’ailier semble être un autre cas de potentiel non réalisé et n’ayant pas montré de cohérence cette saison, les Rangers ne signeront certainement pas Ojo – même si Liverpool le rend disponible pour le transfert.

Dans d’autres nouvelles, “Straight swap”: certains fans d’Arsenal disent qu’ils devraient échanger Aubameyang pour signer une star de 107 millions de livres sterling