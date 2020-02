Liverpool reçoit l’approche d’Adam Lallana de Leicester City

LIVERPOOL, ANGLETERRE – 05 JANVIER: Adam Lallana de Liverpool lors du match de troisième tour de la FA Cup entre Liverpool et Everton à Anfield le 5 janvier 2020 à Liverpool, en Angleterre. (Photo de Robbie Jay Barratt – AMA / .)

Le contrat d’Adam Lallana avec Liverpool doit expirer à la fin de la saison. Sky Sports a annoncé que l’international anglais avait été approché par Leicester City. Si ce transfert devait se réaliser, Lallana retrouverait son ancien manager de Liverpool, Brendan Rodgers.

Leicester City a approché Adam Lallana pour un transfert à la fin de la saison. Si cela se passe, ce sera un transfert gratuit car le contrat du milieu de terrain expirera à la fin de la saison en cours.

Un mouvement est logique du point de vue de Lallana. Jurgen Klopp a tenté de réinventer le joueur en tant que milieu de terrain pour agir comme remplaçant de Fabinho, bien qu’il ait vu son temps de jeu limité même en l’absence du Brésilien. Lallana est fidèle à Liverpool depuis son arrivée, il partira donc avec les meilleurs voeux de tout le monde au club.

Ce mouvement a-t-il un sens?

Du point de vue de Liverpool, laisser partir Adam Lallana a du sens. Il a rarement figuré pour le club cette saison en raison de la multitude d’options à la disposition de Jurgen Klopp au milieu de terrain. En permettant à Lallana de partir, Liverpool libérera une partie de son budget salarial pour de nouvelles signatures potentielles et fera de la place dans l’équipe pour le retour de loueurs tels que Marko Grujic.

Lallana contribuerait également à ajouter de la profondeur à l’équipe de Brendan Rodgers à Leicester. Il ajoutera de l’expérience et de la qualité à un milieu de terrain composé de joueurs tels que Wilfred Ndidi et Harvey Barnes. Leicester semble susceptible de se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine. Ils auront donc besoin d’une équipe plus grande que celle qu’ils ont déjà. Lallana améliorera Leicester; c’est un vainqueur de la Ligue des champions qui sait ce qu’il faut pour gagner. Ce transfert est parfaitement logique pour les trois parties concernées.

