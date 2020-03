Liverpool rejoint Chelsea dans la course pour le meilleur joueur d’Arsenal – rapport

Date de publication: jeudi 19 mars 2020 6:27

Liverpool et Chelsea seraient intéressés à attirer Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal cet été.

Barcelone aurait été le pionnier pour décrocher l’international gabonais, qui n’a plus qu’un an sur son contrat aux Emirats. Les rapports suggèrent qu’Arsenal a accepté son désir de partir et les Gunners cherchent à gagner environ 50 millions de livres sterling grâce à sa vente.

En plus d’être lié au Barça, à l’Inter Milan et à Man Utd, 90min.com affirme que Liverpool a rejoint Chelsea dans la course à l’un des attaquants les plus prolifiques de la Premier League, qui a marqué 17 buts cette saison.

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, est connu pour être un grand fan d’Aubameyang, après l’avoir entraîné au Borussia Dortmund, et fournirait les objectifs du rôle de frappe central qui manquaient à Roberto Firmino cette saison.

En effet, Aubameyang a marqué 61 buts en 96 apparitions toutes compétitions confondues et atteint la barre des 50 buts plus vite que la légende d’Arsenal Thierry Henry.

