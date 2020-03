Liverpool remportant * seulement * le titre serait “un léger échec”

Quelqu’un veut-il montrer Le soleil le tableau actuel de la Premier League? Liverpool a encore 22 points d’avance.

Mise à jour du jour

Attention, après y avoir réfléchi, nous ne pensons pas “La défaite tant attendue de Liverpool pourrait être le secret pour ramener leur meilleur”.

Quelques jours plus tard, selon le Indépendant Melissa Reddy, “Liverpool, qui a été la référence cette saison, est actuellement en panne”.

Bon sang, c’était rapide.

Le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur de vous

Sur cette note…

“La défaite de Liverpool contre Watford est la meilleure chose qui puisse leur arriver” – Stan Collymore, 3 mars Daily Mirror.

Clairement.

Erreur au lancement

TalkSPORT aller encore plus loin que leurs cousins ​​de journaux Le soleil. Oubliez les «alarmes», car cela menace de devenir un «échec».

Et cette «légère» qualification signifie peu. Pas quand vous décrivez un champion de Premier League – sans parler d’un record potentiel – en ces termes.

“Liverpool va gagner la ligue … c’est fait.” 🏆

“S’il ne s’agit que d’un seul trophée, je considérerais cela comme un léger échec!” 👀

«Je pense qu’ils ont perdu leur avantage.» @ AdamCatterall et Perry parlent sur #LFC 🔴

S’ils gagnent seulement le #PL, est-ce une assez bonne saison? 🤔 pic.twitter.com/uCPorQQQOx

– talkSPORT (@talkSPORT) 3 mars 2020

Enlevez-le, Adam Catterall.

«Liverpool va gagner la ligue. Ça c’est fait. Ça va arriver. Même s’ils franchissent simplement la ligne, cela n’a pas d’importance. C’est le premier depuis 30 ans. C’est ce que les fans de Liverpool veulent, non? Nous vous donnerons cette coche. “

Très généreux.

“Mais quand vous partez comme ils sont partis cette saison, si ce n’est qu’un trophée – et ne vous méprenez pas, c’est le plus gros trophée, c’est le meilleur trophée, c’est celui qui est le plus convoité – si c’est seulement un trophée, je considérerais cela comme un léger échec. »

Christ.

«Pour ce côté, quand vous regardez Manchester City la saison dernière, ils ont fait un triplé domestique, et ils l’ont fait au galop, ils l’ont juste croisé. Liverpool les a poussés en championnat, bien sûr qu’ils l’ont fait. Mais ils ne semblaient pas être gênés à un moment donné. “

Ils ont eu besoin de tirs au but en quart de finale et en finale de la Coupe Carabao, et ont gagné par un seul but en quart de finale et en demi-finale de la Coupe FA. Et oui, Liverpool.

«Trois trophées, aucun problème. Les grandes équipes le font. Les Manchester United de 1999 l’ont fait. Ce côté est plus que capable de le faire. »

Donc * seulement * remporter le titre de Premier League est un “léger échec” pour Liverpool car “les Manchester United de 1999” ont remporté les Treble? Est-ce le seul critère de réussite possible maintenant?

Liverpool sera déçu de sa forme récente. Ils se demanderont probablement ce qui aurait pu se passer s’ils avaient été éliminés de la Ligue des champions également. Et ça sent un peu anticlimatique maintenant.

Mais gagner la Premier League, peut-être établir des records de victoires, de points et de marges, comme un «léger échec»? Peut être pas.

Attendez un Minamino

Plus au Liverpool Echo, ils regardent du bon côté avec leur «analyse de Liverpool – Takumi Minamino laisse tomber l’indice alors que Divock Origi continue la mauvaise habitude». Le seul «indice» que nous avons vu tomber Minamino était qu’il était loin d’être prêt à remplacer Roberto Firmino mais continuer…

«Jouant dans le rôle de numéro neuf, il avait l’air net dès les premiers instants, fermant une clairance d’Antonio Rudiger et créant une opportunité.

“Il y a eu une superbe passe pour Sadio Mane, tandis que Minamino était l’un des trois joueurs de Liverpool refusés en succession rapide par le gardien de Chelsea Kepa Arrizabalaga.

«Minamino a fait preuve d’une bien meilleure compréhension avec ses coéquipiers – son jeu de liaison avec Mane est particulièrement impressionnant – et constituait un danger constant lorsqu’il tombait entre les lignes jusqu’à ce qu’en seconde période, il soit entraîné par le malaise qui l’entourait.

«Ce sera la saison prochaine avant que les Japonais soient pleinement au courant. Mais son étalage encourageant était une rare traînée de lumière par une soirée sombre. »

Sauf qu’il n’était pas «l’un des trois joueurs de Liverpool privés de suite par Kepa»; en fait, il n’a réussi aucun tir. Et il n’a pas non plus créé une seule chance.

En fait, l’Echo de Liverpool lui-même ne lui a accordé que 6/10 dans leurs notes de joueurs. Origi et ses «mauvaises habitudes» n’étaient qu’une marque de moins. Nous ne pensons pas que cela constitue même un aperçu d’un glissement de lumière.

Bébé Ross

Pauvre Ross Barkley. Même quand il marque un but avec une course de sa propre moitié pour aider Chelsea à vider Liverpool de la FA Cup – ce qui en a fait l’homme du match dans leur classement – Le soleilAndrew Dillon ne mentionne pas son nom avant 23 paragraphes dans son rapport de match de 32 paragraphes. Eh bien, il est fan de West Ham.

L’un de ces paragraphes précédents était celui-ci:

“Mais le plus notable pour Chelsea a été le retour de Kepa Arrizabalaga, tu te souviens de lui?”

Nous avons la mémoire (et le cul) d’un éléphant alors oui, nous nous souvenons d’un footballeur de haut niveau qui est apparu pour la dernière fois pour Chelsea le 21 janvier.

Et ce fut un autre:

«Être battu est une chose. Être sauvé par Watford, menacé de relégation, puis embarrassé par une équipe de Chelsea ravagée par des blessures, qui compte sur 33 ans à l’avance en est une autre. »

D’abord, Olivier Giroud a en fait 33 ans, pas 33 ans. C’est juste bizarre et pas une chose. Oh, et il a également commencé à jouer à Chelsea la semaine dernière quand tous leurs attaquants étaient disponibles.

Peut-être que la prochaine fois, dites-nous qui a marqué.

Chip Mbappe

“PHIL FODEN conduit les enfants à prendre d’assaut la FA Cup”, dit-il dans Le soleil, qui ont décidé que leur couverture de la FA Cup avait besoin d’un thème et que ce thème était “BOY WONDERS”, illustré par une photo de Kylian Mbappe dans un masque. Parce que pourquoi n’illustreriez-vous pas votre couverture de la FA Cup avec une photo d’un footballeur qui n’a jamais et peut-être jamais joué en FA Cup?

Sinon, comment illustreriez-vous votre couverture de la FA Cup? pic.twitter.com/7sNe6NK2Jh

– Football365 (@ F365) 4 mars 2020

De toute façon, revenons à Foden, qui était «l’homme du match lors de la victoire finale de la Coupe Carabao contre Aston Villa – et qui affronte maintenant Sheffield mercredi soir».

Et qui sont ces autres jeunes qui «prennent d’assaut la FA Cup», sachant que cela a été écrit avant que Billy Gilmour ne soit excellent mardi soir?

“L’attaquant de Tottenham, Troy Parrott, est dans l’équipe pour le match à domicile avec Norwich.”

Il était également «dans l’équipe» pour leurs deux précédents matchs de FA Cup et n’a jamais «quitté le banc». Nous ne sommes pas sûrs que cela constitue une «prise d’assaut de la FA Cup».

“Et Jude Bellingham, 16 ans, espère que ses copains de Birmingham pourront battre Leicester.”

Oui, il «espère que ses potes» auront battu Leicester car il ne joue pas réellement en FA Cup. Nous sommes absolument certains que cela ne signifie pas «prendre la FA Cup par la tempête».

Nous avons donc une véritable jeune star de la FA Cup, une autre sur le banc et une qui a déjà été exclue.

“Le trio vise également à être un succès mondial, tout comme le vainqueur de la Coupe du monde française Kylian Mbappe.”

Sans couture.