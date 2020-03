“Liverpool remportera le premier ministre” »Soccer Press

Dimanche 22 mars 2020

Le joueur anglais historique ne doutait pas qu’à la reprise de la compétition, le casting de Jurgen Klopp conservera le titre. En outre, il a souligné qu’il y avait des situations plus importantes à craindre et a indiqué l’état de son pays à cause du coronavirus.

L’attaquant actuel du comté de Derby, Wayne Rooney, n’a pas caché son opinion et estime qu’il n’y a aucune objection à ce que les «rouges» conservent le trophée Premier. Cependant, il a enregistré les mesures envisagées pour le retour du championnat, suite à l’augmentation des cas de Covid-19 en Europe.

Liverpool remportera la Premier League. Ils ont été fantastiques. Ils ont beaucoup travaillé. Ils méritent ce titre. Pouvez-vous imaginer attendre 30 ans et le faire enlever comme ça? Une décision doit être prise à cet égard », a déclaré l’Anglais au Times.

L’ancien Manchester United a évoqué la pandémie qui sévit en Europe. «Je ne me sentirais pas à l’aise de jouer à un jeu sachant que des gens meurent ou sont très malades d’un coronavirus et que nous retirons ces travailleurs de la ligne de front. Le monde est confronté à quelque chose de grave et nous, dans le football, ne devons pas être différents du reste de la population “, at-il dit.

Cependant, le bélier de 34 ans a ajouté: «Je ne serais pas surpris si la saison se terminait jusqu’à la fin de 2020. Le football, comme toute autre industrie, est en territoire inconnu et, comme toute autre industrie, doit écouter les conseils. et prenez toutes les précautions nécessaires. Pour moi, cela exclut la fin de la saison à huis clos. »

Enfin, Rooney a fait appel qu’il y avait des choses plus importantes. “Pourquoi les amener tous à un match de football alors que dans cette crise, ils seront nécessaires ailleurs pour des choses beaucoup plus importantes?” Le football est ce à quoi tout le monde, en particulier en Grande-Bretagne, se réveille, mais il doit venir à l’arrière-plan. Cette crise est bien plus grande que notre jeu », a-t-il conclu.