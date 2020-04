Liverpool renverse la décision de mettre en congé le personnel non joueur

LIVERPOOL, ANGLETERRE – 15 MARS: Les célèbres portes Paisley au stade Anfield du Liverpool Football Club sont fermées alors que les inquiétudes s’intensifient concernant la propagation du coronavirus COVID-19 le 15 mars 2020 à Liverpool, en Angleterre. (Photo de Simon Stacpoole / Hors jeu / Hors jeu via .)

Liverpool a confirmé avoir annulé sa décision de mettre en congé le personnel non joueur.

Décision de congé de congé inversé de Liverpool

Contrecoup

Le club a fait face à d’énormes vagues de critiques ces derniers jours pour avoir pris part au programme de congé du gouvernement à la suite de la pandémie de coronavirus. Le Coronavirus Job Retention Scheme a été mis en place pour permettre aux petites entreprises de conserver leur personnel tout en les laissant en congé, et le gouvernement paierait 80% des salaires.

Liverpool a déclaré qu’ils dépasseraient les 20% manquants de tous les membres du personnel mis en congé. Cependant, cela a mis en colère beaucoup de gens qu’une entreprise comme une équipe de Premier League souhaitait profiter du programme; compte tenu notamment des bénéfices que Liverpool a réalisés l’année dernière grâce à leur succès européen.

Cependant, le PDG du club, Peter Moore, a publié une autre déclaration disant qu’il pensait que “nous sommes arrivés à la mauvaise conclusion” et a plutôt insisté pour que le club trouve d’autres moyens de fonctionner.

La déclaration se lit comme suit: «Nous pensons que nous sommes arrivés à la mauvaise conclusion la semaine dernière pour annoncer que nous avions l’intention de postuler au programme de rétention des coronavirus et au personnel en congé en raison de la suspension du calendrier de football de la Premier League, et nous en sommes vraiment désolés.

«Nos intentions étaient, et sont toujours, d’assurer à l’ensemble de la main-d’œuvre une protection maximale contre les licenciements et / ou la perte de revenus au cours de cette période sans précédent.»

Moore a poursuivi: «Dans un esprit de transparence, nous devons également être clairs, malgré le fait que nous étions en bonne santé avant cette crise, nos revenus ont été fermés mais nos dépenses restent. Et comme presque tous les secteurs de la société, il y a une grande incertitude et une grande inquiétude concernant notre présent et notre avenir.

Comme tout employeur responsable soucieux de ses employés dans la situation actuelle, le club continue de se préparer à une série de scénarios différents, autour du moment où le football pourra redevenir opérationnel comme avant la pandémie. Ces scénarios vont du meilleur au pire et tout le reste. »

